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Зеленський розповів, скільки українських військових із "Азовсталі" перебуває в полоні
Головне управління розвідки Міністерства оборони України займається звільненням українських військових.
Російські військові взяли в полон понад 2,5 тисяч українських бійців з маріупольського заводу "Азовсталь"
Про це повідомив журналістам президент України Володимир Зеленський, повідомляє УНІАН.
Зеленський вважає, що росіянам невигідно катувати українських бійців, які були на території комбінату "Азовсталь", оскільки вони стали "публічні полонені".Підписуйтеся на наш YouTube канал
Президент України додав, що він не сприймає заяви російської влади та бойовиків "ДНР" щодо подальшої долі українських бійців.
Він зазначив, що російська сторона у такий спосіб намагається піаритися.
Нагадаємо, що в середині травня у країнських військових із "Азовсталі" привезли до колонії окупованої Оленівки.