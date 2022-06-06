Зеленский рассказал, сколько украинских военных с "Азовстали" находится в плену

Главное управление разведки Министерства обороны Украины занимается освобождением украинский военных.

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Российские военные взяли в плен более 2,5 тысячи украинских бойцов с мариупольского завода "Азовсталь"

Об этом сообщил журналистам президент Украины Владимир Зеленский, передает УНИАН.

Зеленский считает, что россиянам невыгодно пытать украинских бойцов, которые были на территории комбината "Азовсталь", так как они стали "публичными пленными".

Президент Украины добавил, что он не воспринимает заявления российских властей и боевиков "ДНР" касательно дальнейшей судьбы украинских бойцов.

Он отметил, что российская сторона таким образом пытается пиариться.

Напомним, что в середине мая украинских военных из "Азовстали" привезли в колонию оккупированной Еленовки.