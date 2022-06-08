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Украина и Россия провели очередной обмен телами погибших военных
На линии фронта в Запорожской области прошел обмен телами погибших военных между Украиной и страной-агрессором Россией по формуле "50 на 50".
Об этом сообщила пресс-служба Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.
Соответствующая договоренность была достигнута в результате переговоров с участием Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олега Котенко.
"Из 50 наших защитников 37 – героические защитники "Азовстали"", - отмечается в сообщении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Операция по обмену проводилась Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и другими силовыми структурами Украины.
"Процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается", - подчеркнули в ведомстве.
Напомним, что украинская сторона и страна-агрессор Россия 2 июня провели обмен телами погибших военных по формуле "160 на 160".
Среди тел погибших треть – бойцы полка "Азов". Принадлежность других тел к разным подразделениям выясняется.