Украина и Россия провели очередной обмен телами погибших военных

На линии фронта в Запорожской области прошел обмен телами погибших военных между Украиной и страной-агрессором Россией по формуле "50 на 50".

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий.

Соответствующая договоренность была достигнута в результате переговоров с участием Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах Олега Котенко.

"Из 50 наших защитников 37 – героические защитники "Азовстали"", - отмечается в сообщении.

Операция по обмену проводилась Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и другими силовыми структурами Украины.

"Процесс возвращения тел погибших украинских военных продолжается", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, что украинская сторона и страна-агрессор Россия 2 июня провели обмен телами погибших военных по формуле "160 на 160".

Среди тел погибших треть – бойцы полка "Азов". Принадлежность других тел к разным подразделениям выясняется.