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До Києва прибули тіла ще 58 захисників "Азовсталі"
До Києва привезли тіла ще 58 захисників "Азовсталі". Четверо із них, імовірно, служили в "Азові".
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Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
"Тіла ще 58 захисників "Азовсталі" привезли до Києва – четверо із них, імовірно, служили в "Азові", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що процесом упізнання займатиметься Патронатна служба полку "Азов".Підписуйтесь на наш Telegram канал
Ховати загиблих захисників "Азовсталі" планують на Меморіалі загиблим героям "Азовсталі", що хочуть звести на схилах Дніпра.
Нагадаємо, що українська сторона та країна-агресор Росія вже другий раз проводять обмін тілами загиблих військових. 7 червня до Києва прибули 160 українських захисників. Також 8 червня сторони домовилися про обмін за формулою "50 на 50".