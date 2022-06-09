До Києва прибули тіла ще 58 захисників "Азовсталі"

До Києва привезли тіла ще 58 захисників "Азовсталі". Четверо із них, імовірно, служили в "Азові".

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Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

"Тіла ще 58 захисників "Азовсталі" привезли до Києва – четверо із них, імовірно, служили в "Азові", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що процесом упізнання займатиметься Патронатна служба полку "Азов".

Ховати загиблих захисників "Азовсталі" планують на Меморіалі загиблим героям "Азовсталі", що хочуть звести на схилах Дніпра.

Нагадаємо, що українська сторона та країна-агресор Росія вже другий раз проводять обмін тілами загиблих військових. 7 червня до Києва прибули 160 українських захисників. Також 8 червня сторони домовилися про обмін за формулою "50 на 50".