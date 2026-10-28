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Россия внесла Apple и Microsoft в реестр слежения с сохранением переписки для спецслужб

флаг России
Россия внесла Apple и Microsoft в реестр слежения с сохранением переписки для спецслужб / Depositphotos

Федеральная служба по надзору в сфере связи РФ (Роскомнадзор) внесла американские технологические корпорации Apple Inc. и Microsoft Corp. в так называемый реестр "организаторов распространения информации", обязывающий сервисы хранить персональные данные пользователей и предоставлять их российским спецслужбам по первому требованию.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.

Согласно базе данных ведомства, американские IT-гиганты попали в список еще 2 октября. Российское законодательство требует от включенных в список компаний хранить переписку, аудио- и видеосообщения местных пользователей, а также передавать эту информацию силовым структурам по запросу.

Кроме того, компании должны хранить на территории России данные о пользователях и передаче сообщений в течение трех лет.

В случае невыполнения этих требований технологическим гигантам грозят штрафы, а в дальнейшем полное ограничение доступа к их цифровым продуктам на территории РФ. Ранее в январе в этот же реестр внесли компанию Google и ее сервис видеозвонков Google Meet.

Ужесточение контроля над интернетом и давление на иностранные платформы

Кремль системно усиливает цензуру и контроль за внутренним интернет-пространством и зарубежными платформами в рамках кампании, темпы которой ускорились после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Российские власти заблокировали или существенно ограничили работу большинства независимых источников информации, соцсетей и мессенджеров.

Сейчас сервисы типа Snapchat, Apple FaceTime, Discord, Viber, WhatsApp и Signal в РФ в основном открываются только через VPN-инструменты, работу которых власти в Москве также пытаются подавить.

В этом году под давление попал и мессенджер Telegram. Его разработчик Павл Дуров в июле Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ) обвинила в содействии террористической деятельности и объявила в международный розыск.

Внесение в список "организаторов распространения информации" происходит по запросам силовых структур или органов нацбезопасности. Начиная с 2024 года, регулятор также имеет полномочия добавлять платформы принудительно по решению суда о систематическом игнорировании уведомлений. Всего в реестре находится несколько сотен компаний.

Напомним, ранее сообщалось, что в России массово закрываются телеком-компании из-за давления и требований слежения. На август 2026 года рынок покинули около 700 организаций, а общее количество операторов сократилось на 6%.

Автор:
Максим Кольц

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