В России массово закрываются телеком-компании из-за давления и требований слежения

В России началось массовое закрытие операторов связи после усиления государственного контроля над отраслью. По состоянию на август 2026 года в стране осталось 10,7 тысяч организаций, предоставляющих услуги проводной, беспроводной и спутниковой связи. Это на 6% меньше, чем годом ранее, рынок покинули около 700 компаний.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные The Moscow Times.

В целом по сравнению с августом 2019 количество операторов в России сократилось примерно на треть. В настоящее время еще 461 компания находится в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства, тогда как за январь-июль было зарегистрировано только 327 новых субъектов.

Причины давления и новые барьеры для бизнеса

Сокращение количества игроков обусловлено новыми финансовыми и техническими требованиями власти:

Дорогие лицензии: если к 2024 году госпошлина составляла 7,5 тыс. рублей, то впоследствии его подняли до 1 млн. рублей, а в этом году предложили три категории лицензий стоимостью от 1 млн. до 50 млн. рублей;

Вытеснение мелких операторов: физическим лицам-предпринимателям, занимающим треть рынка, планируют запретить получать лицензии, а также ввести требование к уставному капиталу от 5 млн до 100 млн рублей;

Обязательная слежка ФСБ: провайдеров обязывают подключаться к системе оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ), которая предоставляет российской спецслужбе прямой доступ к трафику, звонкам и переписке абонентов;

Лишение лицензий без суда: за повторное нарушение лицензионных условий разрешения планируют аннулировать во внесудебном порядке с запретом бенефициарам открывать новый телеком-бизнес в течение 10 лет.

В российском Минцифре сокращение рынка назвали "оздоровлением", заявив о выходе неактивных и мелких игроков. Однако аналитики отмечают, что это приводит к монополизации рынка крупными структурами, вынужденному переходу абонентов на мобильный интернет из-за исчезновения провайдеров в регионах и дальнейшего роста тарифов. Очередная волна массового закрытия компаний ожидается в первой половине 2027 года, когда истечет срок действия старых лицензий.

Напомним, ранее сообщалось, что долг "Ростелекома" достиг $8,1 млрд на фоне рекордных расходов на системы слежения. Рост денежной перегрузки русского государственного оператора происходит на фоне значимых издержек на технические средства контроля за юзерами.