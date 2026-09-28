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Новости
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Минветеранов запустит семейную реабилитацию: программу протестуют уже в ноябре

ветеран
Минветеранов планирует запустить новое направление – семейную реабилитацию / Министерство по делам ветеранов

В 2027 году Министерство по делам ветеранов планирует запустить семейную реабилитацию, которая будет предусматривать восстановление ветеранов вместе с членами их семей. В проекте госбюджета на это направление предусмотрено около 1 млрд грн.

Как пишет Dilo, об этом рассказал министр по делам ветеранов Виталий Ким.

В проекте государственного бюджета на 2027 год на ветеранскую политику предусмотрено 20,5 млрд грн – на 3 млрд грн больше, чем в 2026 году, отмечает пресс-служба Минветеранов.

По словам Кима, семейная реабилитация должна предусматривать работу не только с ветераном, но и его семьей, которая вместе с ним проходит процесс возвращения к гражданской жизни.

"Идея в том, чтобы помогать восстанавливаться не только самому ветерану, но и работать с семьей, проходящей этот путь вместе с ним",  подчеркнул министр в эфире "Новини.LIVE".

Программу планируют протестировать уже в ноябре на базе двух заведений. После пилотного этапа и анализа его результатов планируется полноценно запустить в 2027 году.

Кроме реабилитации, финансирование ветеранской политики в 2027 году предусматривает средства на выплаты, обеспечение жильем, работу специалистов по сопровождению и другие программы поддержки ветеранов. Отдельными направлениями работы Минветеранов остаются трудоустройство и развитие ветеранского предпринимательства.

Правительство одобрило проект бюджета 15 сентября и передало на рассмотрение Верховной Рады.

Напомним, Dilo запустило спецпроект "Ветеранская экономика", в котором редакция исследовала практики крупнейших украинских работодателей и сформировала список компаний, системно работающих с ветеранами.

Автор:
Майя Калына

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