Дрон ударил в районе пункта пропуска на границе с Польшей (ВИДЕО)

28 сентября россияне снова атаковали территорию у границы Украины и Польши в Волынской области реактивным дроном.

Как пишет Dilo, об этом сообщает BBC News Украина.

По данным источников издания в государственной пограничной службе, реактивный дрон снова ударил недалеко от границы с Польшей.

"Попадания в пункт пропуска "Ягодин" предварительно не было", - говорит источник.

На видео, которые появились в сети, видно, как дрон падает в лесу рядом с людьми и приграничной инфраструктурой.

Воздушные силы Украины в 17:58 сообщили о реактивном дроне в районе Главное на Волыни, который держал курс на запад в направлении границы с Польшей.

Воздушные силы Польши около 18:00 сообщили, что из-за российской атаки на западе Украины подняли за тревогой боевую авиацию.

Пункт пропуска "Ягодин" - ключевой узел для железнодорожного сообщения Украины с Польшей в направлении Варшавы и Хелма. В последнее время он дважды становился целью российских атак.

Напомним, Польша уже эвакуировала два пункта пропуска - "Дорогуск" и "Зосин" - из-за российских ракетных обстрелов Украины вблизи границы.

Также после российских атак Польша разворачивает военные подразделения на границе с Украиной и укрепляет инфраструктуру вблизи пунктов пропуска.

Атаки на пункты пропуска

13 сентября российские войска нанесли удар по локомотиву пассажирского поезда в двух километрах от границы с Польшей и ударили по АЗС вблизи международного пропускного пункта "Ягодин" на украинско-польской границе.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша предотвратила атаку на один из своих пунктов пропуска на границе с Украиной и ожидает дальнейших ударов России по приграничной инфраструктуре.

Предупреждение Туска раздалось на фоне изменения характера российских атак по Украине. В последние недели РФ неоднократно наносила удары по автомобильным пунктам пропуска, связывающим Украину с Молдовой и Румынией.

Одной из последних целей стал международный пункт пропуска "Старокозачее - Тудора" на украино-молдавской границе. В ночь на 9 сентября российские ударные беспилотники повредили инфраструктуру перехода и близлежащую территорию. В результате атаки погибли и ранены.

1 сентября в результате очередной российской атаки на Одесскую область была повреждена инфраструктура международного пункта пропуска "Орловка - Исакча", расположенного на границе с Румынией.