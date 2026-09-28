UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,84

--0,13

EUR

51,14

+0,01

Наличный курс:

USD

45,00

44,85

EUR

51,63

51,40

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

Дрон ударил в районе пункта пропуска на границе с Польшей (ВИДЕО)

Ягодин-Дорогуск
КПП "Ягодин-Дорогуск" / ДПСУ

28 сентября россияне снова атаковали территорию у границы Украины и Польши в Волынской области реактивным дроном.

Как пишет Dilo, об этом сообщает BBC News Украина.

По данным источников издания в государственной пограничной службе, реактивный дрон снова ударил недалеко от границы с Польшей.

"Попадания в пункт пропуска "Ягодин" предварительно не было", - говорит источник.

На видео, которые появились в сети, видно, как дрон падает в лесу рядом с людьми и приграничной инфраструктурой.

Воздушные силы Украины в 17:58 сообщили о реактивном дроне в районе Главное на Волыни, который держал курс на запад в направлении границы с Польшей.

Воздушные силы Польши около 18:00 сообщили, что из-за российской атаки на западе Украины подняли за тревогой боевую авиацию.

Пункт пропуска "Ягодин" - ключевой узел для железнодорожного сообщения Украины с Польшей в направлении Варшавы и Хелма. В последнее время он дважды становился целью российских атак.

Напомним, Польша уже эвакуировала два пункта пропуска - "Дорогуск" и "Зосин" - из-за российских ракетных обстрелов Украины вблизи границы.

Также после российских атак Польша разворачивает военные подразделения на границе с Украиной и укрепляет инфраструктуру вблизи пунктов пропуска.

Атаки на пункты пропуска

13 сентября российские войска нанесли удар по локомотиву пассажирского поезда в двух километрах от границы с Польшей и ударили по АЗС вблизи международного пропускного пункта "Ягодин" на украинско-польской границе.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша предотвратила атаку на один из своих пунктов пропуска на границе с Украиной и ожидает дальнейших ударов России по приграничной инфраструктуре.

Предупреждение Туска раздалось на фоне изменения характера российских атак по Украине. В последние недели РФ неоднократно наносила удары по автомобильным пунктам пропуска, связывающим Украину с Молдовой и Румынией.

Одной из последних целей стал международный пункт пропуска   "Старокозачее - Тудора"   на украино-молдавской границе. В ночь на 9 сентября российские ударные беспилотники повредили инфраструктуру перехода и близлежащую территорию. В результате атаки погибли и ранены.

1 сентября в результате очередной российской атаки на Одесскую область была повреждена инфраструктура международного пункта пропуска "Орловка - Исакча", расположенного на границе с Румынией.

Автор:
Светлана Манько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности