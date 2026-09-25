Украина хочет перенести пункты пропуска на территорию соседних стран из-за атак РФ

Украина ведет переговоры с соседними государствами о возможности переноса пограничных пунктов пропуска на их территорию из-за систематических обстрелов со стороны России.

Как пишет Dilo, об этом сообщает РБК-Украина.

Соответствующую инициативу сейчас прорабатывает Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины.

"Мы работаем сейчас с другими странами, с нашими соседями, для того чтобы иметь возможность, это мы говорим об альтернативе, перенести пункты пропуска на другую территорию другой страны", - заявил первый замминистра Сергей Деркач.

По словам чиновника, перенос контрольных органов на территорию соседних государств позволит избежать скопления транспорта и гражданских в зонах повышенного риска.

Кроме фактора безопасности, такое решение должно существенно оптимизировать грузовые перевозки. Деркач подчеркнул, что запуск общих пунктов пропуска поможет обеспечить бесперебойную работу логистики и значительно ускорит движение товаров благодаря более быстрому прохождению таможенных процедур.

Как пример, Деркач привел Польшу, где уже функционирует несколько общих пунктов пропуска, а также Молдову. По его словам, Украина сейчас прорабатывает такие возможности с каждой соседней страной.

Напомним, Польша уже эвакуировала два пункта пропуска - "Дорогуск" и "Зосин" - из-за российских ракетных обстрелов Украины вблизи границы.

Также после российских атак Польша разворачивает военные подразделения на границе с Украиной и укрепляет инфраструктуру вблизи пунктов пропуска.

Атаки на пункты пропуска

13 сентября российские войска нанесли удар по локомотиву пассажирского поезда в двух километрах от границы с Польшей и ударили по АЗС вблизи международного пропускного пункта "Ягодин" на украинско-польской границе.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша предотвратила атаку на один из своих пунктов пропуска на границе с Украиной и ожидает дальнейших ударов России по приграничной инфраструктуре.

Предупреждение Туска раздалось на фоне изменения характера российских атак по Украине. В последние недели РФ неоднократно наносила удары по автомобильным пунктам пропуска, связывающим Украину с Молдовой и Румынией.

Одной из последних целей стал международный пункт пропуска "Старокозачее - Тудора" на украино-молдавской границе. В ночь на 9 сентября российские ударные беспилотники повредили инфраструктуру перехода и близлежащую территорию. В результате атаки погибли и ранены.

1 сентября в результате очередной российской атаки на Одесскую область была повреждена инфраструктура международного пункта пропуска "Орловка - Исакча", расположенного на границе с Румынией.