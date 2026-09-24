Польша экстренно эвакуировала два пункта пропуска на границе с Украиной из-за атак РФ

Польша экстренно эвакуировала два пункта пропуска на границе с Украиной из-за российских атак.

Как пишет Dilo, об этом сообщил глава польского правительства Дональд Туск.

"Россия снова напала на Украину вблизи польской границы, и мы эвакуировали два пограничных перехода", - заявил он во время совместной конференции с премьер-министром Болгарии Руменом Радевым в Варшаве.

По его словам, власть была вынуждена эвакуировать и временно закрыть два пограничных перехода — в Зосине и Дорохуске. Они не работали в течение получаса.

В связи с эскалацией Центр правительственной безопасности Польши направил экстренные уведомления жителям Подкарпатского и Люблинского воеводств.

В общем, за день такие предупреждения через российские атаки рассылали дважды, причем второе предупреждение все еще остается в силе.

Кроме того, утренние массированные удары РФ по Украине повлекли за собой очередной подъем в небо боевой авиации. Польские военные самолеты продолжают работать в воздушном пространстве страны с целью обеспечения безопасности границ.

Напомним, 13 сентября российские войска нанесли удар по локомотиву пассажирского поезда в двух километрах от границы с Польшей и ударили по АЗС вблизи международного пропускного пункта "Ягодин" на украинско-польской границе.

Также после российских атак Польша разворачивает военные подразделения на границе с Украиной и укрепляет инфраструктуру вблизи пунктов пропуска.