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Польша установит электронный барьер на границе с Украиной
Польша планирует оборудовать более 100-километровой зоны польско-украинской границы электронной системой защиты. Она будет включать средства мониторинга и датчики движения и дополнять существующие физические заграждения.
Как пишет Dilo, об этом сообщает Polskie Radio.
Отмечается, что электронная защита будет установлена на двух участках. Первый проект охватывает 69 км в зоне ответственности Надбужанского отдела Пограничной службы, второй – еще 43 км сухопутной границы в зоне Бещадского отдела.
Таким образом, общая протяженность участков, планирующих оборудовать новыми системами, составит около 112 км.
Параллельно Польша планирует модернизировать защиту границ с Россией и Белоруссией. В частности, предусмотрена установка наблюдательных башен с оптико-электронным оборудованием, а на белорусском направлении – систем обнаружения беспилотников.
Финансирование этих проектов обеспечивает Европейский союз.
Но из-за вето президента Польши Кароля Навроцкого на закон об использовании средств программы ЕС SAFE Пограничная служба не смогла провести запланированные закупки на 3 млрд. злотых. Среди прочего планировалось приобрести бронированные автомобили и пулеметы.
Также после российских атак Польша разворачивает военные подразделения на границе с Украиной и укрепляет инфраструктуру вблизи пунктов пропуска.
Напомним, 13 сентября российские войска нанесли удар по локомотиву пассажирского поезда в двух километрах от границы с Польшей и ударили по АЗС вблизи международного пропускного пункта "Ягодин" на украинско-польской границе.
Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша предотвратила атаку на один из своих пунктов пропуска на границе с Украиной и ожидает дальнейших ударов России по приграничной инфраструктуре.