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Россия атаковала пассажирский поезд и АЗС на границе с Польшей

атака на АЗС
Российские дроны ударили по АЗС возле пункта пропуска "Ягодин" / УНН

13 сентября российские войска нанесли удар по локомотиву пассажирского поезда в двух километрах от границы с Польшей и ударили по АЗС вблизи международного пропускного пункта "Ягодин" на украинско-польской границе.

Об этом сообщает Dilo .

Удар по поезду

В "Укрзализныце" сообщили, что сегодня на Волыни, в двух километрах от границы с Польшей, армия РФ нанесла удар по локомотиву пассажирского поезда.

Мониторинговая группа заблаговременно предупредила поездную бригаду об угрозе, благодаря чему никто не пострадал.

В УЗ отметили, что продолжают мониторить воздушные угрозы, обеспечивать движение поездов и принимать максимальные меры для безопасности пассажиров и железнодорожников.

Россияне ударили по АЗС возле пункта пропуска "Ягодин" на границе с Польшей

Также в соцсетях появилась информация, что россияне нанесли удар по АЗС возле ЧП "Ягодин" на границе с Польшей. Сообщается, что на территории автозаправочной станции загорелся масштабный пожар.

Информацию о попадании "Суспільному" также подтвердила спикер Волынской таможни Валентина Черныш. По ее словам, из-за падения обломков занялись помещение автозаправочной станции и несколько припаркованных рядом грузовиков.

На данный момент пункт пропуска "Ягодин-Дорогуск" работает в штатном режиме.

Как сообщил спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", попаданий в пункт пропуска "Ягодин" на границе с Польшей в результате ночной воздушной атаки врага не было,

В ГНСУ отметили, что ввиду усиленных воздушных атак РФ по территории Украины и воздушных тревог, в пунктах пропуска приостанавливаются пропускные операции по соображениям безопасности людей.

Накануне премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша предотвратила атаку на один из своих пунктов пропуска на границе с Украиной и ожидает дальнейших ударов России по приграничной инфраструктуре.

Атаки на пункты пропуска

Предупреждение Туска раздалось на фоне изменения характера российских атак по Украине. В последние недели РФ неоднократно наносила удары по автомобильным пунктам пропуска, связывающим Украину с Молдовой и Румынией.

Одной из последних целей стал международный пункт пропуска   "Старокозачее - Тудора"   на украино-молдавской границе. В ночь на 9 сентября российские ударные беспилотники повредили инфраструктуру перехода и близлежащую территорию. В результате атаки погибли и ранены.

1 сентября в результате очередной российской атаки на Одесскую область была повреждена инфраструктура международного пункта пропуска "Орловка - Исакча", расположенного на границе с Румынией.

25 августа был поврежден КПП "Виноградовка - Вулкенешть " на границе с Молдовой.

Из-за повреждения пункт временно не совершал пропускные операции. .

21 августа в результате ночной атаки России на Одесщине была повреждена инфраструктура международного пункта пропуска "Табаки" на границе с Молдовой.

Также в ночь на 20 августа российские войска атаковали дронами.   пункт пропуска на границе с Молдовой.

Автор:
Светлана Манько

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