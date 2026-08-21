Россия ночью разрушила пункт пропуска на границе с Молдовой: его работа остановлена (ФОТО)

21 августа в результате ночной атаки России на Одесщине повреждена инфраструктура международного пункта пропуска "Табаки" на границе с Молдовой. Пропуск на этом направлении пока не осуществляется.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Госпогранслужба.

В ночь на 21 августа враг атаковал "шахедами" Болградский и Измаильский районы Одесской области.

В результате атаки произошло попадание по инфраструктуре международного пункта пропуска "Табаки" на границе с Молдовой.

Фото: ГНСУ

Повреждены здания и конструкции пункта пропуска. Возникшие на объектах пожары локализовали работники ГСЧС Украины.

В Госпогранслужбе отмечают, что в настоящее время пропуск лиц и транспортных средств через пункт "Табак" не осуществляется. О ситуации проинформирована молдавская сторона.

Фото: ГНСУ

Транспорт перенаправляется в другие пункты пропуска.

Ведомство призывает граждан учесть эту информацию при планировании поездок.

Напомним, в ночь на 20 августа российские войска также атаковали дронами пункт пропуска на границе с Молдовой.

Зафиксировано возгорание двух прицепов от грузовиков с продуктами питания. Пострадавших в результате обстрела нет.