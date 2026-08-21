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Россия ночью разрушила пункт пропуска на границе с Молдовой: его работа остановлена (ФОТО)
21 августа в результате ночной атаки России на Одесщине повреждена инфраструктура международного пункта пропуска "Табаки" на границе с Молдовой. Пропуск на этом направлении пока не осуществляется.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Госпогранслужба.
В ночь на 21 августа враг атаковал "шахедами" Болградский и Измаильский районы Одесской области.
В результате атаки произошло попадание по инфраструктуре международного пункта пропуска "Табаки" на границе с Молдовой.
Повреждены здания и конструкции пункта пропуска. Возникшие на объектах пожары локализовали работники ГСЧС Украины.
В Госпогранслужбе отмечают, что в настоящее время пропуск лиц и транспортных средств через пункт "Табак" не осуществляется. О ситуации проинформирована молдавская сторона.
Транспорт перенаправляется в другие пункты пропуска.
Ведомство призывает граждан учесть эту информацию при планировании поездок.
Напомним, в ночь на 20 августа российские войска также атаковали дронами пункт пропуска на границе с Молдовой.
Зафиксировано возгорание двух прицепов от грузовиков с продуктами питания. Пострадавших в результате обстрела нет.