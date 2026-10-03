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Новости
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Государственные шахты передадут Фонду госимущества: для них будут искать частных инвесторов

урановая шахта
Государственные шахты передадут Фонду госимущества / Depositphotos

Кабинет министров решил передать 12 единых имущественных комплексов государственных предприятий из сферы управления Минэнерго Фонду государственного имущества Украины. Для государственных шахт планируется искать частных инвесторов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение министра энергетики Дениса Шмыгаля.

Среди предприятий, которые передадут Фонду госимущества - ГП "Львовуголь", ГП "Волыньуголь", ГП "Укруголь", а также предприятия, которые находятся на временно оккупированных территориях.

После передачи активов Минэнерго и Фонд госимущества должны приступить к поиску частных инвесторов для государственных шахт.

По словам Шмыгаля, цель такого шага – повысить эффективность государственной угледобычи, привлечь частные инвестиции и улучшить финансовое состояние отрасли.

В то же время, Минэнерго планирует сохранить государственную поддержку шахтеров и социальные гарантии, в частности возможность бронирования работников.

Соответствующие бюджетные запросы министерство направило в Министерство финансов и включило в проект государственного бюджета на 2027 год.

Напомним, ранее сообщалось, что Минэнерго готовит государственные шахты к приватизации и передаче Фонда государственных имуществ, после чего для перспективных предприятий планировали искать частных инвесторов.

Автор:
Татьяна Гойденко

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