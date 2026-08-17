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Минэнерго готовит государственные шахты к приватизации

шахта
Минэнерго готовит государственные шахты к приватизации / Depositphotos

Минэнерго готовит государственные угледобывающие предприятия к передаче Фонда государственного имущества и последующей приватизации. Власти рассчитывают найти для шахт частных инвесторов, тогда как уже ликвидирующие убыточные предприятия будут закрывать отдельно.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Интерфакс-Украина".

Замминистра энергетики Валентина Москаленко сообщила, что соответствующие предложения уже включили в наработки Минэнерго для программы действий правительства.

По ее словам, министерство работает над подготовкой всех государственных угольных предприятий к передаче ФГИ, после чего для них планируется искать частных инвесторов.

Отдельно продолжается ликвидация двух шахт - "Шахты №9" в Волынской области и шахты "Надежда" во Львовской области. Минэнерго и Министерство финансов, по словам Москаленко, согласовали финансирование для погашения задолженности по зарплатам, компенсациям за неиспользованные отпуска и другим выплатам работникам.

Проекты ликвидации этих предприятий уже подготовлены, средства на выполнение необходимых работ предусмотрены. Работники, решившие перейти на другие предприятия, уже получили такую возможность.

В то же время нерешенной остается проблема долгов ГП "Львовуголь". Москаленко отметила, что задолженность продолжает оставаться на государственных шахтах и требует отдельного решения.

Фактически государство продолжает курс на сокращение своего участия в угледобыче: предприятия, которые могут заинтересовать инвесторов, планируют приватизировать, а неперспективные шахты ликвидировать.

Напомним, еще в марте Минэнерго заявляло о намерении передать шахты на приватизацию. Тогда речь шла о предприятиях "Львовуголь", "Волыньуголь" и "Добропольеуголь-добыча", а шахты "Надежда" и №9 "Нововолынская" планировали трансформировать как неперспективные для дальнейшей добычи.

Автор:
Татьяна Гойденко

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