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Россия атаковала шахту ДТЭК на Днепропетровщине: погиб работник

Россия атаковала шахту ДТЭК на Днепропетровщине
Россия атаковала шахту ДТЭК на Днепропетровщине

17 августа российские беспилотники массированно атаковали одну из шахт ДТЭК в Днепропетровской области. В результате удара погиб работник предприятия, еще один получил ранения, инфраструктура шахты существенно повреждена.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Раненому работнику оказали медицинскую помощь. О его состоянии в компании не сообщили.

В результате атаки инфраструктура предприятия получила существенные повреждения. Масштабы разрушений и другие последствия удара уточняются.

Напомним, в начале июля Россия уже атаковала шахтоуправление ДТЭК на Днепропетровщине. Тогда погиб работник охранной службы, еще пять человек были ранены, а из подземных выработок были эвакуированы 86 шахтеров.

Автор:
Татьяна Гойденко

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