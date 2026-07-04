Россия атаковала шахтоуправление ДТЭК: есть значительные разрушения

Российская атака на одно из шахтоуправлений ДТЭК в Днепропетровской области унесла жизни работника охранной службы. Еще пятеро сотрудников получили ранения, а из шахты эвакуировали 86 человек.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ДТЭК.

Удар нанес значительные разрушения и обесточивание предприятия. К моменту атаки под землей находились 86 работников, всех их вывели на поверхность.

Погибшему работнику была оказана помощь, однако спасти его не удалось. Раненым сотрудникам оказывают необходимую медицинскую и другую поддержку.

Работу предприятия остановили. В компании оценивают масштабы повреждений и готовятся к аварийно-восстановительным работам, как только ситуация это позволит.

Напомним, 30 июня в Днепропетровской области в результате вражеской атаки были повреждены энергетические объекты компании ДТЭК. Поэтому часть семей прифронтовой зоны осталась без света.