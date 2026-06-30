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Россия атаковала энергетические объекты ДТЭК в Днепропетровской области
30 июня в Днепропетровской области в результате вражеской атаки были повреждены энергетические объекты компании ДТЭК. Из-за этого часть семей прифронтовой зоны осталась без света.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.
Отмечается, что энергетики оперативно приступили к восстановительным работам. Уже через несколько часов электроснабжение вернули всем семьям, которые были обесточены в результате атаки.
19 июня российские войска атаковали энергетические объекты ДТЭК в Днепропетровской области дронами и артиллерией. В результате обстрелов инфраструктура получила значительные повреждения.
О ДТЭК
Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.
Предприятия холдинга генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.
Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings. Конечным бенефициаром и единственным акционером является бизнесмен Ринат Ахметов.
12 июня российские войска атаковали теплоэлектростанцию компании ДТЭК. В результате обстрела один работник предприятия погиб, еще один получил ранения.