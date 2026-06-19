ДТЭК заявила о массированных атаках на энергообъекты в Днепропетровской области

Российские войска за последние два дня непрерывно атакуют энергетические объекты ДТЭК в Днепропетровской области дронами и артиллерией. В результате обстрелов инфраструктура получила значительные повреждения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ДТЭК.

По данным компании, на некоторых энергообъектах после атак возникли пожары. Часть объектов русские войска обстреливали по несколько раз.

В ДТЭК отметили, что повреждения значительны. Восстановительные работы на объектах продолжаются без остановки.

Российские удары по ТЭС ДТЭК

Армия РФ уже не в первый раз наносит удары по энергетическим объектам компании ДТЭК. Несколько дней назад российские войска атаковали теплоэлектростанцию компании ДТЭК. В результате обстрела один работник предприятия погиб, еще один получил ранения.

Армия РФ уже не в первый раз наносит удары по энергетическим объектам компании ДТЭК. Так, 8 июня, в Днепропетровской области в результате очередной российской атаки была повреждена энергетическая инфраструктура ДТЭК. Без электроснабжения остались 67 населенных пунктов, что задело более 30 тысяч семей.

6 июня из-за очередной вражеской атаки одна с теплоэлектростанций ДТЭК испытала существенные разрушения.

Ночью 20 мая россияне атаковали энергетический объект компании ДТЭК в Одессе. Без света остались десятки тысяч семей.