Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,91

+0,11

EUR

51,46

--0,47

Наличный курс:

USD

45,03

44,93

EUR

52,10

51,82

Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

ДТЭК заявила о массированных атаках на энергообъекты в Днепропетровской области

ДТЭК
ДТЭК заявила о массированных атаках на энергообъекты / ДТЭК

Российские войска за последние два дня непрерывно атакуют энергетические объекты ДТЭК в Днепропетровской области дронами и артиллерией. В результате обстрелов инфраструктура получила значительные повреждения.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение ДТЭК.

По данным компании, на некоторых энергообъектах после атак возникли пожары. Часть объектов русские войска обстреливали по несколько раз.

В ДТЭК отметили, что повреждения значительны. Восстановительные работы на объектах продолжаются без остановки.

Российские удары по ТЭС ДТЭК

Армия РФ уже не в первый раз наносит удары по энергетическим объектам компании ДТЭК. Несколько дней назад российские войска атаковали теплоэлектростанцию компании ДТЭК. В результате обстрела один работник предприятия погиб, еще один получил ранения.

Армия РФ уже не в первый раз наносит удары по энергетическим объектам компании ДТЭК. Так, 8 июня, в Днепропетровской области в результате очередной российской атаки была повреждена энергетическая инфраструктура ДТЭК. Без электроснабжения остались 67 населенных пунктов, что задело более 30 тысяч семей.

6 июня из-за очередной вражеской атаки одна с теплоэлектростанций ДТЭК испытала существенные разрушения.

Ночью 20 мая россияне атаковали энергетический объект компании ДТЭК в Одессе. Без света остались десятки тысяч семей.

Автор:
Татьяна Гойденко