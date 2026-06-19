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ДТЕК заявила про масовані атаки на енергооб’єкти у Дніпропетровській області

ДТЕК
ДТЕК заявила про масовані атаки на енергооб’єкти / ДТЕК

Російські війська протягом останніх двох діб безперервно атакують енергетичні об’єкти ДТЕК у Дніпропетровській області дронами та артилерією. Внаслідок обстрілів інфраструктура зазнала значних пошкоджень.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення ДТЕК.

За даними компанії, на деяких енергооб’єктах після атак виникли пожежі. Частину об’єктів російські війська обстрілювали по кілька разів.

У ДТЕК зазначили, що пошкодження є значними. Відновлювальні роботи на об’єктах тривають без упину.

Російські удари по ТЕС ДТЕК

Армія РФ вже не вперше наносить удари по енергетичним об’єктам компанії ДТЕК. Кілька днів тому російські війська атакували теплоелектростанцію компанії ДТЕК. Внаслідок обстрілу один працівник підприємства загинув, ще один отримав поранення. 

Армія РФ вже не вперше наносить удари по енергетичним об’єктам компанії ДТЕК. Так, 8 червня, у Дніпропетровській області внаслідок чергової російської атаки було пошкоджено енергетичну інфраструктуру ДТЕК. Без електропостачання залишилися 67 населених пунктів, що зачепило понад 30 тисяч родин.

6 червня через чергову ворожу атаку одна з теплоелектростанцій ДТЕК зазнала суттєвих руйнувань.

Уночі 20 травня росіяни атакували енергетичний обʼєкт компанії ДТЕК в Одесі. Без світла залишилися десятки тисяч родин.

Автор:
Тетяна Гойденко