Россия атаковала энергетический объект ДТЭК в Одессе

атака, пожар
Враг атаковал энергетический объект ДТЭК / ГСЧС

Ночью 20 мая российская армия атаковала энергетический объект компании ДТЭК в Одессе. Без света остались десятки тысяч семей.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Отмечается, что к утру энергетикам уже удалось заживить часть домов.

В настоящее время продолжаются восстановительные работы.

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет всем одесситам.

По данным Министерства энергетики Украины, 20 мая в результате боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях временно остаются без электроснабжения. Из-за непогоды без обесточены около 30 населенных пунктов.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия холдинга генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings. Конечным бенефициаром и единственным акционером является бизнесмен Ринат Ахметов.

14 мая в Киеве в результате массированного ракетно-дронового удара была повреждена трансформаторная подстанция и высоковольтная линия ДТЭК.

Автор:
Светлана Манько