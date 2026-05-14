В Киеве в результате российской атаки повреждена трансформаторная подстанция и высоковольтная линия

14 мая в Киеве в результате массированного ракетно-дронового удара повреждена трансформаторная подстанция и высоковольтная линия ДТЭК.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба ДТЭК.

Также повреждены производственная площадка, спецтехника и 29 автомобилей.

Энергетики уже работают над ликвидацией последствий атаки.

По данным Министерства энергетики Украины, 14 мая в результате обстрелов объектов энергетической инфраструктуры часть потребителей в Киеве, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Львовской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Хмельницкой областях временно остаются без электроснабжения.

О ДТЭК

Группа ДТЭК – крупнейший частный инвестор в энергетический сектор Украины, насчитывающий 55 000 работников и более 12 миллиардов евро капитала, инвестированного с 2005 года.

Предприятия холдинга генерируют электроэнергию на ветровых, солнечных и тепловых электростанциях; распределяют и снабжают электроэнергию конечным потребителям; добывают природный газ и уголь; торгуют энергетическими ресурсами на украинских и зарубежных рынках; оказывают энергетические услуги для домохозяйств и бизнеса.

Группа ДТЭК на 100% принадлежит SCM Holdings. Конечным бенефициаром и единственным акционером является бизнесмен Ринат Ахметов.

В апреле в результате массированной атаки в Киеве была повреждена производственная площадка ДТЭК.