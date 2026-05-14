У Києві внаслідок російської атаки пошкоджено трансформаторну підстанцію та високовольтну лінію

14 травня у Києві внаслідок масованого ракетно-дронового удару пошкоджено трансформаторну підстанцію та високовольтну лінію ДТЕК.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Зазначається, що також пошкоджені виробничий майданчик, спецтехніка та 29 автомобілів.

Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків атаки.

За даними Міністерства енергетики України, 14 травня внаслідок обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у місті Київ, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській та Хмельницькій областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Про ДТЕК

Група ДТЕК — найбільший приватний інвестор в енергетичний сектор України, що налічує 55 000 працівників та понад 12 мільярдів євро капіталу, інвестованого з 2005 року.

Підприємства холдингу генерують електроенергію на вітрових, сонячних та теплових електростанціях; розподіляють і постачають електроенергію кінцевим споживачам; видобувають природний газ і вугілля; торгують енергетичними ресурсами на українських та закордонних ринках; надають енергетичні послуги для домогосподарств і бізнесу.

Група ДТЕК на 100% належить SCM Holdings. Кінцевим бенефіціаром і єдиним акціонером є бізнесмен Рінат Ахметов.

У квітні внаслідок масованої атаки у Києві було пошкоджено виробничий майданчик ДТЕК.