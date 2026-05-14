Масована атака РФ: без електроенергії залишилися споживачі 11 областей та Києва

лінії електропередач
Без електроенергії залишилися споживачі 11 областей / "Укренерго"

14 травня внаслідок обстрілів об’єктів енергетичної інфраструктури частина споживачів у місті Київ, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській, Львівській, Полтавській, Сумській, Харківській, Чернігівській та Хмельницькій областях тимчасово залишаються без електропостачання.

Як інформує Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

У відомстві нагадали, що протягом доби російська армія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак по території України.

Зазначається, що  енергетики  працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше відновити електропостачання для всіх абонентів, а відновлювальні роботи тривають цілодобово.  

Також через негоду без електропостачання залишаються понад 50 населених пунктів на Дніпропетровщині та Полтавщині. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Щодо застосування обмежень

У Міненерго зауважили, що 14 травня застосування обмежень не прогнозується. Про будь-які зміни з енергопостачанням дізнавайтесь на офіційних ресурсах своїх обленерго.

Світло без графіків до осені

В Україні триває планова ремонтна кампанія на атомних електростанціях, однак повернення до графіків відключення електроенергії влітку не прогнозують. Але все залежатиме від погоди і ворожих атак на українську  енергосистему.

Україна може уникнути масових відключень світла принаймні до осені, якщо в енергосистемі не буде суттєвих дефіцитів через аномальну спеку, розповіла Delo.ua міністерка енергетики у 2020 році Ольга Буславець.

Буславець зауважила, що ситуація з відключеннями влітку залежатиме від температурного режиму, оскільки через спекотну погоду зростає споживання на кондиціонування. В той же час, саме влітку проходитиме масштабна ремонтна кампанія, зокрема на блоках АЕС.

А період із вересня по жовтень також має бути досить комфортним і без відключень. А от із початком опалювального сезону все залежатиме від якісної роботи на всіх рівнях з підготовки до нього.

Автор:
Світлана Манько