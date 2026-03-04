Світло без графіків до осені: ексміністерка назвала ключову умову

Населення може уникнути масових відключень світла принаймні до осені, якщо в енергосистемі не буде суттєвих дефіцитів через аномальну спеку. Про це Delo.ua розповіла Міністерка енергетики у 2020 році Ольга Буславець.

"Україна пройшла надскладну зиму, коли в період 20-градусних морозів дефіцит потужності досягав 6 ГВт. Для порівняння - це потужність окупованої Запорізької АЄС. Весною ми маємо шанс пройти без масових відключень електроенергії. Звичайно за відсутності масштабний атак на енергетику ", — зазначила ексміністерка.

За словами Буславець, максимальне виробництво електроенергії ГЕС в період паводку, сезонне збільшення її обсягів від СЕС та зважений графік ремонтів на АЕС можуть забезпечити стабільний баланс в енергосистемі щонайменше до липня-серпня, коли може бути спекотна погода.

Вже найближчими днями в Україні розпочнеться паводок, що стимулюватиме додаткову генерацію гідроелектростанцій. В цьому році він має бути потужним. Крім того, збільшення світлового дня та сонячної активності наростить обсяги сонячної генерації. Також, потепління суттєво знижує електроспоживання, оскільки зникне потреба у використанні електроенергії для обігріву.

"Для населення цих відключень влітку і не буде. Якщо в енергосистемі буде дефіцит, він буде покриватися промисловістю за рахунок купівлі імпортної електроенергії", — зауважила Буславець.

Вона додала, що ситуація з відключеннями влітку залежатиме від температурного режиму, оскільки через спекотну погоду зростає споживання на кондиціонування. В той же час, саме влітку проходитиме масштабна ремонтна кампанія, зокрема на блоках АЕС.

А період із вересня по жовтень також має бути досить комфортним і без відключень. А от із початком опалювального сезону все залежатиме від якісної роботи на всіх рівнях з підготовки до нього, підкреслила ексміністерка.

Україна пережила тривалі відключення світла взимку

Зауважимо, масовані удари по енергетичній інфраструктурі, дефіцит генерації та морози призвели до ситуації, коли більша частина країни продовжує жити в умовах тривалих відключень.

Взимку Україна змушена перейти до режиму 4,5–5 черг відключень електроенергії, за якого тривалість знеструмлень перевищувала 16 годин на добу.

Шанси на скасування графіків відключення електроенергії є, але вони будуть в Україні влітку та у наступному опалювальному сезоні. Про це в інтерв'ю Delo.ua розповіли колишній міністр енергетики Іван Плачков, та екс-очільник "Укренерго" Володимир Кудрицький.