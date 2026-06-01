Втрати ворога станом на 1 червня 2026 – Генштаб ЗСУ
ЗСУ за останню добу ліквідували 1 410 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1559 добу повномасштабної війни становлять 1 365 470 осіб.
Втрати Росії у війні на 1 червня 2026
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 1 червня втратила:
- особового складу – близько 1 365 470 (+1410) осіб;
- танків – 11 966 (+4) одиниці;
- бойових броньованих машин – 24 659 (+2);
- артилерійських систем – 43 037 (+50);
- РСЗВ – 1 820 (+1);
- засоби ППО – 1 399 (+0);
- літаків – 436 (+0);
- гелікоптерів - 353 (+0);
- наземні робототехнічні комплекси – 1 528 (+9);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 322 179 (+1852);
- крилаті ракети – 4 693 (+0);
- кораблі / катери / – 33 (+0);
- підводні човни – 2 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 101 621 (+384);
- спеціальна техніка – 4 239 (+5).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 1 червня
Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:
- збито/подавлено 228 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.
Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!
Слава Україні!
