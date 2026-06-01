Втрати ворога станом на 1 червня 2026 – Генштаб ЗСУ

війна, ЗСУ
Повномасштабна війна триває з 24 лютого 2022 року / Генеральний штаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 410 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1559 добу повномасштабної війни становлять 1 365 470 осіб.

Втрати Росії у війні на 1 червня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 1 червня втратила:

  • особового складу – близько 1 365 470 (+1410) осіб;
  • танків – 11 966 (+4) одиниці;
  • бойових броньованих машин – 24 659 (+2);
  • артилерійських систем – 43 037 (+50);
  • РСЗВ – 1 820 (+1);
  • засоби ППО – 1 399 (+0);
  • літаків – 436 (+0);
  • гелікоптерів -  353 (+0);
  • наземні робототехнічні комплекси – 1 528 (+9);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 322 179 (+1852);
  • крилаті ракети – 4 693 (+0);
  • кораблі / катери / – 33 (+0);
  • підводні човни – 2 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 101 621 (+384);
  • спеціальна техніка – 4 239 (+5).
Уражені повітряні цілі ворога станом на 1 червня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних  цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

  • збито/подавлено 228 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях. 

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

Читайте також: Карта бойових дій станом на сьогодні.

Автор:
Світлана Манько