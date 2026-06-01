Втрати ворога станом на 1 червня 2026 – Генштаб ЗСУ

ЗСУ за останню добу ліквідували 1 410 російських окупантів. Загальні втрати особового складу російської армії РФ на 1559 добу повномасштабної війни становлять 1 365 470 осіб.

Втрати Росії у війні на 1 червня 2026

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Росія у війні з Україною станом на 1 червня втратила:

особового складу – близько 1 365 470 (+1410) осіб;

танків – 11 966 (+4) одиниці;

бойових броньованих машин – 24 659 (+2);

артилерійських систем – 43 037 (+50);

РСЗВ – 1 820 (+1);

засоби ППО – 1 399 (+0);

літаків – 436 (+0);

гелікоптерів - 353 (+0);

наземні робототехнічні комплекси – 1 528 (+9);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 322 179 (+1852);

крилаті ракети – 4 693 (+0);

кораблі / катери / – 33 (+0);

підводні човни – 2 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 101 621 (+384);

спеціальна техніка – 4 239 (+5).

Уражені повітряні цілі ворога станом на 1 червня

Повітряні сили Збройних сил України повідомляють про ураження повітряних цілей під час сьогоднішньої ворожої атаки, а саме:

збито/подавлено 228 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 27 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.

Зберігайте бойовий дух, допомагайте ЗСУ, наближайте перемогу України!

Слава Україні!

