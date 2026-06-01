У МАГАТЕ заявили про наявність пошкоджень на ЗАЕС після удару дрону: що з рівнем радіації

ЗАЕС
МАГАТЕ заявляє про виявлені на ЗАЕС пошкодження будівлі турбіни

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії зафіксували пошкодження зовнішньої частини турбінного корпусу на окупованій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС) , яка зазнала удару дрону.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє МАГАТЕ у соцмережі X.

Експерти МАГАТЕ зафіксували, що зовнішня частина турбінного корпусу та металевий люк пошкоджені.

Також команда виявила кілька уламків та обгорілі залишки оптичного кабелю.

Повідомляється, що МАГАТЕ запросило доступ до внутрішньої частини будівлі безпосередньо поруч із реакторним блоком №6 для подальшого обстеження. 

МАГАТЕ підтвердила за допомогою вимірювального обладнання, що рівні радіації на ЗАЕС залишаються в межах норми.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Ґроссі назвав удар дроном "серйозним інцидентом, який поставив під загрозу ключові принципи ядерної безпеки".

"Атаки на ядерні об’єкти є неприйнятними та повинні припинитися, щоб запобігти цілком реальному ризику ядерної аварії, яка нікому не принесе користі", – заявив він.

При цьому у повідомленні МАГАТЕ нічого не вказано про приналежність безпілотника, який, за їх даними, атакував станцію.

Москва звинуватила Київ у атаці на шостий енергоблок Запорізької АЕС

Напередодні гендиректор "Росатому" Олексій Ліхачов заявив, що український дрон 30 травня атакував будівлю машинного залу енергоблока №6 ЗАЕС.

За його словами, унаслідок вибуху основне обладнання не було пошкоджено, але в стіні утворилася пробоїна. 

Міністерство закордонних справ України рішуче відкинуло звинувачення РФ щодо нібито "атаки України" на ЗАЕС.

У Силах оборони України спростували звинувачення Росії та заявили, що не завдавали удару по ЗАЕС, адже діють винятково в межах норм міжнародного гуманітарного права, на відміну від армії РФ, яка перетворила "цивільний ядерний об’єкт на елемент військової інфраструктури".

Автор:
Світлана Манько