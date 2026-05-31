Україна відкидає звинувачення Росії у атаці на шостий енергоблок Запорізької АЕС

Міністерство закордонних справ відкинуло звинувачення Росії щодо нібито атаки України на Запорізьку атомну електростанцію, поширені 30 травня представниками російського"Росатому".

Як пише Delo.ua, про це йдеться на сайті відомства.

МЗС відкинуло заяву Росії про українську атаку по ЗАЕС

У МЗС заявили, що розцінюють заяви "Росатому" як чергову інформаційну операцію держави-окупанта, спрямовану на відволікання уваги міжнародної спільноти від незаконної російської окупації Запорізької АЕС.

У МЗС зазначають, що російським звинуваченням як завжди бракує логіки: не ясно, з якою метою Україна мала б завдавати ударів по власній атомній електростанції, розташованій на власній території, яку сама прагне повернути під свій суверенний контроль.

У відомстві наголосили, що російська пропаганда намагається знову просувати тезу, що держава, яка захищає свою територію, нібито атакує власні ядерні об'єкти, а держава, яка їх окупувала, виступає їхнім "захисником". Сам факт необхідності повторювати цю тезу вже свідчить про її неспроможність.

МЗС звернуло увагу, що практично перед кожним засіданням Ради керуючих МАГАТЕ Російська Федерація запускає нову хвилю інформаційних маніпуляцій навколо Запорізької АЕС.

МЗС України закликало не давати Росії місця у Раді керуючих МАГАТЕ і дати принципову відповідь на обстріли Запорізької АЕС "не лише у заявах, а й у рішеннях".

Москва звинуватила Київ у атаці на шостий енергоблок Запорізької АЕС

Напередодні гендиректор "Росатому" Олексій Ліхачов заявив, що український дрон 30 травня атакував будівлю машинного залу енергоблока №6 ЗАЕС. Електростанція перебуває під окупацією росіян із березня 2022 року.

За його словами, унаслідок вибуху основне обладнання не було пошкоджено, але в стіні утворилася пробоїна. Ліхачов стверджує, що безпілотник, який ударив у будівлю ЗАЕС, керувався оптоволоконним кабелем, що, на його думку, виключає можливість випадкового влучення.

ЗСУ заперечують удар

У Силах оборони України спростували звинувачення Росії та заявили, що не завдавали удару по ЗАЕС, адже діють винятково в межах норм міжнародного гуманітарного права, на відміну від армії РФ, яка перетворила "цивільний ядерний об’єкт на елемент військової інфраструктури".

Військові акцентували на тому, що Росія навмисно не демонструє фото- і відеокадрів з нібито наслідками удару.

"Крім того, на озброєнні ЗСУ немає безпілотників на оптоволоконному керуванні з таким далеким радіусом дії, як і дронів із кумулятивною бойовою частиною вагою 5–6 кг, адже саме стільки необхідно для того, щоб пробити такий отвір, про який говорить російська сторона", — йдеться в заяві.

Зауважимо, українські військові зафільмували, як російська армія утримує техніку на території захопленої Запорізької атомної електростанції. В НАЕК "Енергоатом" заявляють про ядерний тероризм і наголошують, що російські загарбники й надалі наражають на небезпеку Україну та весь світ, перетворивши захоплений цивільний об’єкт на військову базу.

Радіаційний фон у нормі

У Державній інспекції ядерного регулювання України відповіли, що експерти МАГАТЕ, які перебувають на станції, мають перевірити цю інформацію і повідомити про результати перевірки. Для цього окупаційна адміністрація зобов'язана надати їм повний доступ до машинної зали.

Там також нагадали, що російські окупанти неодноразово здійснювали провокації на ЗАЕС, намагаючись звинуватити Україну, і додали, що змін у радіаційному фоні наразі немає.

Що каже МАГАТЕ

МАГАТЕ своєю чергою висловило серйозне занепокоєння повідомленнями про удар безпілотника по Запорізькій АЕС та запросило доступ до місця події для своїх інспекторів.

Агентство отримало повідомлення, що дрон пошкодив будівлю турбінного відділення станції, залишивши отвір у стіні. Глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що подібні інциденти загрожують ядерній безпеці та порушують принцип, згідно з яким по АЕС не повинні завдаватися жодних ударів.

"Напади на ядерні об'єкти – це гра з вогнем", - заявив Гроссі.

У МАГАТЕ зазначили, що це може бути перший удар безпілотника безпосередньо по території Запорізької АЕС із квітня 2024 року. Агентство пообіцяло опублікувати додаткові дані після огляду місця події.

Нагадаємо, 3 травня дрон атакував лабораторію зовнішнього радіаційного контролю тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції.