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У двох районах Києва можливі перебої з гарячою водою після обстрілів

вода в крані
У двох районах Києва можливі перебої з гарячою водою

У Києві 20 серпня цілеспрямованої атаки зазнав об’єкт критичної інфраструктури. Через пошкодження можливі перебої з гарячою водою у Деснянському та частині Дніпровського району, фахівці вже працюють над відновленням.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення мера Києва Віталія Кличка.

За його словами, це фактично перша за кілька останніх місяців цілеспрямована атака на об’єкт критичної інфраструктури столиці.

Наразі перебої з гарячим водопостачанням можуть відчути мешканці Деснянського району та частини Дніпровського.

Масштаб пошкоджень та строки повного відновлення об’єкта Кличко не уточнив. Аварійні служби працюють на місці.

Нагадаємо, вранці 20 серпня через атаку на енергетичні об’єкти Києва та областей частина споживачів столиці, а також шести областей залишилася без електропостачання.

Автор:
Тетяна Гойденко

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