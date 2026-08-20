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В двух районах Киева возможны перебои с горячей водой после обстрелов

вода в кране
В двух районах Киева возможны перебои с горячей водой

В Киеве 20 августа целенаправленной атаки подвергся объекту критической инфраструктуры. Из-за повреждений возможны перебои с горячей водой в Деснянском и части Днепровского района, специалисты уже работают над восстановлением.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение мэра Киева Виталия Кличко.

По его словам, это фактически первая за несколько последних месяцев целенаправленная атака на объект критической инфраструктуры столицы.

Перебои с горячим водоснабжением могут ощутить жители Деснянского района и части Днепровского.

Масштаб повреждений и сроки полного восстановления Кличко не уточнил. Аварийные службы работают на месте.

Напомним, утром 20 августа из-за атаки на энергетические объекты Киева и областей часть потребителей столицы, а также 6 областей осталась без электроснабжения.

Автор:
Татьяна Гойденко

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