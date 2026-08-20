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Уровень Днестровского водохранилища достиг исторического минимума: это уже ограничивает возможности гидроэнергетики

Уровень Днестровского водохранилища достиг исторического минимума
Уровень Днестровского водохранилища достиг исторического минимума

Уровень Днестровского водохранилища опустился до самой низкой отметки за всю историю наблюдений этой даты. С начала августа он снизился на 76 см, в то время как приток воды составляет всего около 20% нормы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укргидроэнерго".

В таких условиях накопленный запас будут в первую очередь хранить для водоснабжения населения и работы водозаборов, а возможности производства электроэнергии становятся более ограниченными.

По состоянию на 20 августа уровень Днестровского водохранилища составил 112,34 м по Балтийской системе высот. Для этой календарной даты это исторический минимум.

По оценке Украинского гидрометеорологического центра, общий приток в водохранилище составляет около пятой части нормы. Для августа обычным показателем является 256 куб. м/с.

Ситуация продолжает ухудшаться. На гидрологическом посту в Залещиках 1 августа расход воды составил 43 куб. м/с, а 20 августа – уже 32 куб. м/с. Средний показатель с начала месяца составляет 37 куб. м/с.

Из-за дефицита воды режим работы Днестровского гидроузла определяют прежде всего с учетом потребностей населения и общин. Вода необходима для работы водозаборов, хозяйственного и питьевого водоснабжения, предприятий, а также для поддержания необходимого уровня реки ниже по течению.

Генеральный директор "Укргидроэнерго" Богдан Сухецкий отметил, что в нынешних условиях приоритетом является водообеспечение людей, а производство электроэнергии должно подстраиваться под доступный запас воды. Богдан Сухецкий возглавляет компанию с мая 2026 года.

Фактически, Днестровское водохранилище сейчас выполняет роль стратегического запаса. Чем дольше сохраняется низкий естественный приток, тем меньше возможностей для маневра между потребностями водоснабжения, экосистемы и гидрогенерации.

Напомним, ранее приток воды в Днестр уже упал до самого низкого уровня за весь период наблюдений с 1895 года. Из-за маловодия сброс с водохранилища пришлось сократить до 85 куб. м/с – ниже нормативного санитарного уровня.

Автор:
Татьяна Гойденко

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