Уровень Днестровского водохранилища достиг исторического минимума: это уже ограничивает возможности гидроэнергетики

Уровень Днестровского водохранилища опустился до самой низкой отметки за всю историю наблюдений этой даты. С начала августа он снизился на 76 см, в то время как приток воды составляет всего около 20% нормы.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Укргидроэнерго".

В таких условиях накопленный запас будут в первую очередь хранить для водоснабжения населения и работы водозаборов, а возможности производства электроэнергии становятся более ограниченными.

По состоянию на 20 августа уровень Днестровского водохранилища составил 112,34 м по Балтийской системе высот. Для этой календарной даты это исторический минимум.

По оценке Украинского гидрометеорологического центра, общий приток в водохранилище составляет около пятой части нормы. Для августа обычным показателем является 256 куб. м/с.

Ситуация продолжает ухудшаться. На гидрологическом посту в Залещиках 1 августа расход воды составил 43 куб. м/с, а 20 августа – уже 32 куб. м/с. Средний показатель с начала месяца составляет 37 куб. м/с.

Из-за дефицита воды режим работы Днестровского гидроузла определяют прежде всего с учетом потребностей населения и общин. Вода необходима для работы водозаборов, хозяйственного и питьевого водоснабжения, предприятий, а также для поддержания необходимого уровня реки ниже по течению.

Генеральный директор "Укргидроэнерго" Богдан Сухецкий отметил, что в нынешних условиях приоритетом является водообеспечение людей, а производство электроэнергии должно подстраиваться под доступный запас воды. Богдан Сухецкий возглавляет компанию с мая 2026 года.

Фактически, Днестровское водохранилище сейчас выполняет роль стратегического запаса. Чем дольше сохраняется низкий естественный приток, тем меньше возможностей для маневра между потребностями водоснабжения, экосистемы и гидрогенерации.

Напомним, ранее приток воды в Днестр уже упал до самого низкого уровня за весь период наблюдений с 1895 года. Из-за маловодия сброс с водохранилища пришлось сократить до 85 куб. м/с – ниже нормативного санитарного уровня.