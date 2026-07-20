В Румынии Дунай обмелел до минимума за последние 30 лет: зерновые порты прекратили работу

Уровень воды в Дунае на территории Румынии опустился до самой низкой отметки с 1996 года. Румынские зерновые порты прекратили работу, заставляя операторов переходить на более дорогие логистические маршруты.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Причиной обмеления реки стали длительные периоды жары и засухи, фиксирующиеся в других странах Европы. На входе Дуная в Румынию расход воды 19 июля составил около 1,7 тыс. м3/с, тогда как средний показатель для июля находится в пределах 4,7 тыс. м3/с.

В результате снижения уровня воды вблизи границы Румынии с Болгарией обнажились большие песчаные участки. Власти частично остановили судоходство на отдельных отрезках реки, часть паромных переправ временно не работает, а зерновые баржи вынуждены простаивать.

"Все дунайские порты, перевозившие сельскохозяйственное сырье, фактически заблокированы. Есть блокировка, и никто вообще ничего не может переместить, начиная от Бехета и Калафата вблизи Калерашей. Даже там, где баржи еще курсируют, очень низкий уровень воды делает время ожидания чрезвычайно длинным", - отметил румынский эксперт по зерновому рынку Цезарь Георге.

Румыния является одним из крупнейших производителей и экспортеров зерна в Европейском Союзе, и речной маршрут используется для доставки агропродукции в черноморские порты.

По данным Георге, фермеры рискуют не выполнить условия контрактов из-за невозможности отгрузки товаров, а экономические операторы вынуждены искать более дорогие альтернативные варианты транспортировки.

Кроме того, из-за дефицита воды в юго-восточных регионах Румынии власти ограничили доступ аграриев к системам орошения посевов. Имеющиеся запасы в водохранилищах контролируют в специальном режиме, чтобы поддерживать минимальный уровень, необходимый для охлаждения двух реакторов румынской атомной электростанции Nuclearelectrica .

Напомним, украинский грохолдинг "Нибулон" подписал долгосрочный контракт с румынской компанией Transport Trade Services на международные перевозки по Дунаю. В течение четырех месяцев барже-буксирные караваны компании будут выполнять рейсы между Румынией, Сербией и Болгарией.