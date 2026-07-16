"Нибулон" подписал контракт на международные перевозки по Дунаю

Агрохолдинг "Нибулон" подписал долгосрочный контракт с румынской компанией Transport Trade Services на международные перевозки по Дунаю. В течение четырех месяцев барже-буксирные караваны компании будут выполнять рейсы между Румынией, Сербией и Болгарией.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщения компании.

Первый рейс уже выполнен. Суда "Нибулона" доставили партию фосфатных удобрений из порта Констанца в Румынии в Прахово в Сербии.

После этого караваны осуществили обратную загрузку зерновыми и масличными культурами в дунайских портах Болгарии для доставки в Констанцу.

В компании отмечают, что работа по круговой схеме позволяет минимизировать пустые переходы судов и более эффективно использовать флот.

Перевозки производятся барже-буксирными караванами. Каждый из них может перевозить около 8 тысяч тонн груза. Экипажи полностью состоят из украинских моряков.

"Для нас этот контракт – подтверждение того, что украинская логистическая экспертиза и украинский флот могут успешно конкурировать на европейском рынке. Мы последовательно масштабируем международное направление и стремимся максимально эффективно использовать потенциал нашего флота", – отметил директор по логистике "Нибулона" Сергей Калкутин.

Развитие международных речных перевозок является одним из ключевых направлений трансформации логистической модели "Нибулона". После утраты возможности работать на внутренних водных путях Украины, компания переориентировала часть флота на международный рынок Дуная.

Transport Trade Services является одним из крупнейших операторов речной логистики в Европе.

Из-за атак россиян украинская агрокомпания "Нибулон" потеряла 70% активов, ее долги составляют почти $600 млн. Несмотря на это, компания сохранила позиции среди ведущих экспортеров зерна и внедрила новую бизнес-модель.