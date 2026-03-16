Около $600 млн убытков и новая бизнес-модель: как Нибулон выживает во время войны

Из-за атак россиян украинская агрокомпания "Нибулон" потеряла 70% активов, ее долги составляют почти $600 млн. Несмотря на это, компания сохранила позиции среди ведущих экспортеров зерна и внедрила новую бизнес-модель.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказал владелец "Нибулона" Андрей Вадатурский в интервью LIGA.net.

Потери "Нибулона" из-за войны

Первые годы полномасштабной войны для "Нибулона" были худшими временами. За год доходы сократились почти в три раза: с 41 млрд грн в 2021 году до 15 млрд грн в 2022 году.

Из-за войны "Нибулон" потерял 70% операционных мощностей. Не работают порт в Николаеве, речная навигация и часть флота. В оккупации или заминировано 30% земельного банка, уничтожены пять элеваторов. Россияне похитили 140 тысяч тонн нашего зерна, отметил Вадатурский.

"По состоянию на январь 2026 года подтвержденный экспертами ущерб компании составляет около $600 млн", - заявил владелец "Нибулона".

Однако, по его словам, "Нибулон" работает и входит в топ-5 экспортеров зерна.

В январе доля Нибулона в экспорте составила 12%. По результатам этого маркетингового года, мы планируем получить стабильные 8–8,5%, рассказал Вадатурский.

Владелец компании подчеркнул, что когда россияне уничтожили Каховское водохранилище, стало ясно: бизнес-модели, при которой прошлые 15 лет строили "Нибулон", больше не существует.

"И когда ее можно будет восстановить - неизвестно. Возможно, что уже никогда. Но долги остались", - сказал Вадатурский.

Он рассказал, что перед войной "Нибулон" реализовал масштабную инвестиционную программу: строил инфраструктуру, флот, расширял логистику. На тот момент кредитный портфель составил около $570 млн. и "Нибулон" сотрудничали с 26 банками.

"Несмотря на потерю значительной части активов, компания продолжает выполнять свои обязательства. За последние четыре года Нибулон заработал более $250 млн. Из них около $180 млн направлено на обслуживание кредитов банков", - заявил Вадатурский.

По его словам, ситуации были разные. Некоторые банки пытались усилить давление. Но в то же время многие партнеры поверили в перемены, новую модель и способность пройти этот кризис.

В настоящее время "Нибулон" работает с 28 банками. Вадатурский объяснил, что некоторые просто ждут возврата кредитов. Но есть занимающие проактивную позицию.

Новая бизнес-модель компании

Владелец "Нибулона" заявил, что структура бизнеса держится на четырех столбах: агропроизводстве, элеваторах, логистике и трейдинге.

Ключевое – все эти составляющие работают как единая система.

"До войны наше главное конкурентное преимущество было в логистике. Благодаря собственному флоту, речным терминалам и портовой инфраструктуре "Нибулон" предлагал фермеру лучшую цену на зерно, чем конкуренты", - рассказал Вадатурский.

Также, по его словам, в "Нибулоне" полностью пересмотрели философию агропроизводства.

"Наш бизнес держится на четырех столбах: агро, элеваторы, логистика и трейдинг... Каждое направление должно быть прибыльным и одновременно усиливать всю систему", – говорит Вадатурский.

Благодаря финансовой помощи EIFO компания обновила парк техники – инвестировали в современные посевные комплексы, комбайны и почвообрабатывающую технику. Это позволило значительно повысить производительность и снизить затраты на гектар, отметил он.

Кроме того, изменена структура посевов. "Нибулон" сфокусировался на тех, которые адаптированы к климатическим условиям юга Украины и имеют более стабильную экономику.

Компания, по его словам, инвестирует в новые технологии. Это орошение, развитие собственной семенной базы, точное земледелие.

Важной частью этой трансформации явилась цифровизация, подчеркнул Вадатурский.

"Нибулон" уже работает на единой платформе управления. В нем планирование работ, полный контроль техники и горючего, спутниковая связь и элементы искусственного интеллекта для мониторинга состояния полей и использования агротехнологий, сказал владелец компании.

Результат – существенно возросла эффективность производства.

"Экономим на топливе, семенах, средствах защиты растений. Если раньше над обработкой 1000 гектаров работало около 26 человек, то сегодня – всего шесть высококвалифицированных специалистов", - рассказал он.

В то же время, у этих специалистов заработная плата выросла вдвое по сравнению с 2021 годом – если измерять в долларовом эквиваленте, добавил Вадатурский.

Ранее Вадатурский рассказывал, что "Нибулон" нанимает иностранный спецназ для сопровождения судов в Африке.

О компании "Нибулон"

"Нибулон" - ведущий агропроизводитель и экспортер со 100% украинским капиталом.

С 1991 года компания инвестировала более 2,3 миллиардов долларов США в создание современной экосистемы продовольственной безопасности. Ее основой является партнерство с более чем 4500 украинскими агропроизводителями, которые вместе с Нибулоном поставляют качественную сельскохозяйственную продукцию в 76 стран мира.

В распоряжении компании разветвленная инфраструктура: 23 элеваторных комплекса, собственные автотранспортные и железнодорожные мощности, а также флот, построенный на собственной судостроительной верфи. Даже в военное время этот флот продолжает осуществлять речные перевозки по Днепру, Дунаю и Южному Бугу, обеспечивая агропроизводителям надежные и эффективные логистические решения.

В феврале 2022 года новым генеральным директором компании Нибулон стал Андрей Вадатурский. Он принял управление компанией после смерти основателя холдинга, его отца Алексея Вадатурского.