С начала вторжения РФ компанию "Нибулон" покинули 4,2 тыс. работников

За время полномасштабной войны количество работников одной из крупнейших украинских аграрных компаний "Нибулон" сократилось с 6 тыс. до 1,8 тыс. работников.

Как пишет Delo.ua, об этом рассказал владелец "Нибулона" Андрей Вадатурский в интервью LIGA.net .

С около 6 тыс. до 1,8 тыс.: уменьшение количества работников "Нибулона" за время войны

Вадатурский отметил, что кадровый голод сегодня чувствует вся страна, однако "Нибулону" удается конкурировать за людей.

Достичь этого удалось благодаря технологической трансформации компании. Автоматизация и цифровизация повысили производительность труда и позволили платить зарплаты, во многих случаях выше рыночных, заявил Вадатурский.

"До войны в "Нибулоне" работало около 6 000 человек. Когда я возглавил компанию, из-за войны осталось примерно 4 000. Сегодня – около 1 800", - сказал владелец компании.

Для "Нибулона" уже не стоит вопрос количества работников, гораздо более важное качество, заметил Вадатурский.

Компании необходимы специалисты, которые могут работать с современной техникой и технологиями, быстро учиться новому, мыслить аналитически и проявлять инициативу.

Также Вадатурский объяснил, почему компания выбрала для внедрения цифровизации IT-Enterprise, а не SAP.

"Мы смотрели сначала на SAP. Теперь я рад, что выбрали именно IT-Enterprise. Потому что были сложные решения, большой объем работ, много переменных - трудно представить, какой бы бюджет был и сколько времени это заняло бы со SAP", - сказал владелец компании.

Агрохолдинг "Нибулон" провел модернизационные мероприятия на двух комплексах в Николаевской области. В частности, на агрокомбинате "Врадиевский" возведена вторая линия для перегрузки, что позволило вдвое увеличить мощности и изменить схему приемки и отгрузки. А на филиале "Колосовский элеватор" компания повысила производительность процесса отгрузки зерна на автотранспорт за счет двух построенных бункеров вместимостью по 40 тонн каждый.

О компании "Нибулон"

"Нибулон" - ведущий агропроизводитель и экспортер со 100% украинским капиталом.

С 1991 года компания инвестировала более 2,3 миллиардов долларов США в создание современной экосистемы продовольственной безопасности. Ее основой является партнерство с более чем 4500 украинскими агропроизводителями, которые вместе с Нибулоном поставляют качественную сельскохозяйственную продукцию в 76 стран мира.

В распоряжении компании разветвленная инфраструктура: 23 элеваторных комплекса, собственные автотранспортные и железнодорожные мощности, а также флот, построенный на собственной судостроительной верфи. Даже в военное время этот флот продолжает осуществлять речные перевозки по Днепру, Дунаю и Южному Бугу, обеспечивая агропроизводителям надежные и эффективные логистические решения.

В феврале 2022 года новым генеральным директором компании Нибулон стал Андрей Вадатурский. Он принял управление компанией после смерти основателя холдинга, его отца Алексея Вадатурского.