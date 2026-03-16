З початку вторгнення РФ компанію "Нібулон" залишили 4,2 тис. працівників

За час повномасштабної війни кількість працівників однієї з найбільших українських аграрних компаній "Нібулон" скоротилася з 6 тис. до 1,8 тис. працівників.

Як пише Delo.ua, про це розповів власник "Нібулону" Андрій Вадатурський в інтерв’ю LIGA.net.

Вадатурський зазначив, що кадровий голод сьогодні відчуває вся країна, проте "Нібулону" вдається конкурувати за людей.

Досягти цього вдалося завдяки технологічній трансформації компанії. Автоматизація та цифровізація підвищили продуктивність праці й дали змогу платити зарплати, у багатьох випадках вищі за ринкові, заявив Вадатурський.

"До війни в "Нібулоні" працювало близько 6 000 людей. Коли я очолив компанію, через війну залишилося приблизно 4 000. Сьогодні – близько 1 800", - сказав власник компанії.

Для "Нібулону" уже не стоїть питання кількості працівників, набагато важливіша якість, зауважив Вадатурський.

Компанії потрібні фахівці, які можуть працювати з сучасною технікою та технологіями, швидко навчатися новому, мислити аналітично й проявляти ініціативу.

Також Вадатурський пояснив, чому компанія обрала для впровадження цифровізації IT-Enterprise, а не SAP.

"Ми дивились спочатку на SAP. Тепер я радий, що обрали саме IT-Enterprise. Тому що були складні рішення, великий обсяг робіт, багато змінних – важко уявити, який бюджет був би та скільки часу це зайняло б із SAP", - сказав власник компанії.

Агрохолдинг "Нібулон" провів модернізаційні заходи на двох своїх комплексах у Миколаївській області. Зокрема, на агрокомбінаті "Врадіївський" зведено другу лінію для перевантаження, що дозволило вдвічі збільшити потужності та змінити схему з приймання та відвантаження. А на філії "Колосівський елеватор" компанія підвищила продуктивність процесу відвантаження зерна на автотранспорт за рахунок двох побудованих бункерів місткістю по 40 тонн кожен.

Про компанію "Нібулон"

"Нібулон" — провідний агровиробник та експортер зі 100% українським капіталом.

Від 1991 року компанія інвестувала понад 2,3 мільярда доларів США у створення сучасної екосистеми продовольчої безпеки. Її основою є партнерство з понад 4 500 українськими агровиробниками, які разом із Нібулоном постачають якісну сільськогосподарську продукцію до 76 країн світу.

У розпорядженні компанії — розгалужена інфраструктура: 23 елеваторні комплекси, власні автотранспортні й залізничні потужності, а також флот, збудований на власній суднобудівній верфі. Навіть у воєнний час цей флот продовжує здійснювати річкові перевезення по Дніпру, Дунаю та Південному Бугу, забезпечуючи агровиробникам надійні та ефективні логістичні рішення.

У лютому 2022 року новим генеральним директором компанії Нібулон став Андрій Вадатурський. Він перейняв управління компанією після смерті засновника холдингу, його батька Олексія Вадатурського.