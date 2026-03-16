З початку вторгнення РФ компанію "Нібулон" залишили 4,2 тис. працівників

Елеватори
До війни в "Нібулоні" працювало близько 6 тис. людей, наразі близько 1,8 тис. / Pixabay

За час повномасштабної війни кількість працівників однієї з найбільших українських аграрних компаній "Нібулон" скоротилася з 6 тис. до 1,8 тис. працівників. 

Як пише Delo.ua, про це розповів власник "Нібулону" Андрій Вадатурський в інтерв'ю LIGA.net.

З близько 6 тис. до 1,8 тис.: зменшення кількості працівників "Нібулону" за час війни 

Вадатурський зазначив, що кадровий голод сьогодні відчуває вся країна, проте "Нібулону" вдається конкурувати за людей.

Досягти цього вдалося завдяки технологічній трансформації компанії. Автоматизація та цифровізація підвищили продуктивність праці й дали змогу платити зарплати, у багатьох випадках вищі за ринкові, заявив Вадатурський.

"До війни в "Нібулоні" працювало близько 6 000 людей. Коли я очолив компанію, через війну залишилося приблизно 4 000. Сьогодні – близько 1 800", - сказав власник компанії. 

Для "Нібулону" уже не стоїть питання кількості працівників, набагато важливіша якість, зауважив Вадатурський.

Компанії потрібні фахівці, які можуть працювати з сучасною технікою та технологіями, швидко навчатися новому, мислити аналітично й проявляти ініціативу.

Також Вадатурський пояснив, чому компанія обрала для впровадження цифровізації IT-Enterprise, а не SAP.

"Ми дивились спочатку на SAP. Тепер я радий, що обрали саме IT-Enterprise. Тому що були складні рішення, великий обсяг робіт, багато змінних – важко уявити, який бюджет був би та скільки часу це зайняло б із SAP", - сказав власник компанії.

 Агрохолдинг "Нібулон" провів модернізаційні заходи на двох своїх комплексах у Миколаївській області. Зокрема, на агрокомбінаті "Врадіївський" зведено другу лінію для перевантаження, що дозволило вдвічі збільшити потужності та змінити схему з приймання та відвантаження. А на філії "Колосівський елеватор" компанія підвищила продуктивність процесу відвантаження зерна на автотранспорт за рахунок двох побудованих бункерів місткістю по 40 тонн кожен. 

Про компанію "Нібулон" 

"Нібулон" — провідний агровиробник та експортер зі 100% українським капіталом.

Від 1991 року компанія інвестувала понад 2,3 мільярда доларів США у створення сучасної екосистеми продовольчої безпеки. Її основою є партнерство з понад 4 500 українськими агровиробниками, які разом із Нібулоном постачають якісну сільськогосподарську продукцію до 76 країн світу.

У розпорядженні компанії — розгалужена інфраструктура: 23 елеваторні комплекси, власні автотранспортні й залізничні потужності, а також флот, збудований на власній суднобудівній верфі. Навіть у воєнний час цей флот продовжує здійснювати річкові перевезення по Дніпру, Дунаю та Південному Бугу, забезпечуючи агровиробникам надійні та ефективні логістичні рішення.

У лютому 2022 року новим генеральним директором компанії Нібулон став Андрій Вадатурський. Він перейняв управління компанією після смерті засновника холдингу, його батька Олексія Вадатурського. 

Автор:
Анна Мурашко