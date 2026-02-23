"Нибулон" привлек €7,8 млн на морское разминирование

Украинская агрокомпания "Нибулон" подписала соглашение с немецким DEG Impulse gGmbH о финансировании в размере 7,8 млн евро для развития морского и речного гуманитарного разминирования. Проект реализуется в рамках программы develoPPP и направлен на обновление безопасного судоходства, агропроизводства и экспортной логистики на юге Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на релиз компании.

Ключевым элементом инициативы станет создание 90-метровой морской платформы для очистки акваторий с применением беспилотных подводных систем – дистанционно управляемых и автономных аппаратов. Судно будут строить на собственном судостроительно-судоремонтном заводе компании, который сейчас является единственным действующим судостроительным предприятием в Украине. Это позволит обеспечить полный цикл реализации – от инжиниринга до ввода в эксплуатацию.

Новый этап станет частью более широкой экосистемы гуманитарного разминирования компании, охватывающей очистку сельхозземель, создание сервисного технического центра и мобильную инфраструктуру быстрого реагирования.

Ожидается, что в пределах проекта будет:

разминировано более 10 км акваторий Черного моря и внутренних водных путей в Николаевской и Херсонской областях;

очищено более 13,6 тыс. га сельскохозяйственных земель;

возобновлена безопасная работа для более чем 200 фермерских хозяйств;

созданы новые рабочие места и подготовлено более 60 профильных специалистов.

После возвращения земель в ежегодно планируется производство более 70 тыс. тонн зерна.

Береговая база проекта будет работать по международным стандартам IMAS и обеспечивать обслуживание подводных дронов и морской техники.

Это уже второй грант в рамках сотрудничества: в 2023 году компания получила 4,8 млн. евро на закупку техники для разминирования сельхозземель. С тех пор оператор разминирования очистил и вернул в хозяйственное обращение более 7,3 тыс. га, что позволило более 560 землевладельцам возобновить получение арендных доходов.

Недавно агрохолдинг "Нибулон" провел модернизационные мероприятия на двух своих комплексах в Николаевской области. В частности, на агрокомбинате "Врадиевский" возведена вторая линия для перегрузки, что позволило вдвое увеличить мощности и изменить схему приемки и отгрузки. А на филиале "Колосовский элеватор" компания повысила производительность процесса отгрузки зерна на автотранспорт за счет двух построенных бункеров вместимостью по 40 тонн каждый.