"Нибулон" договорился о реструктуризации долгов с тремя ведущими европейскими банками

Зернотрейдер и сельхозпроизводитель "Нибулон", являющийся одним из лидеров украинского агросектора, подписали соглашение о реструктуризации долга с тремя ведущими финансовыми учреждениями — Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) и Немецким банком развития (DEG).

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение "Нибулон".

Соглашение было заключено 28 мая 2025 года и охватывает весь кредитный портфель компании перед этими партнерами.

Этот шаг стал частью более широкой стратегии "Нибулона" по обеспечению долгосрочной финансовой устойчивости на фоне войны и вызовов, вызванных масштабными потерями.

По словам СЭО компании Андрея Вадатурского, реструктуризация не только стабилизирует финансовое положение предприятия, но и создает основу для дальнейшего развития.

Соглашение стало логическим продолжением многолетнего сотрудничества "Нибулона" с международными финансовыми учреждениями. Так, ЕБРР финансировал компанию с 2015 года, в частности, через кредиты в 2018 и 2020 годах. ЕИБ предоставил инвестиционный кредит в 2016 году, а DEG – в 2019-м. Эти средства позволили "Нибулону" развивать речную инфраструктуру, модернизировать технику и строить собственный флот.

Финансовый директор компании Никита Грубов подчеркнул, что "Нибулон" уже потерял 433 миллиона долларов с ориентировочно 500 миллионов из-за войны, однако, несмотря на это, сохраняет эффективность и уверенно проходит процесс трансформации. "Поддержка 26 финансовых партнеров была критически важна в течение этого сложного периода", — отметил он.

Благодаря соглашению с ЕБРР, ЕИБ и DEG компания практически завершила процесс согласования с кредиторами и получила новые возможности для устойчивого роста и вклада в послевоенное восстановление украинской экономики.

В феврале "Нибулон" подписал соглашение о реструктуризации долга с Международной финансовой корпорацией (IFC). Соглашение предусматривает перенос окончательного погашения кредита в $18,2 млн на 2029 год.