Дизель в Украине дешевеет вторую неделю подряд: как упали цены на АЗС

Украинские сети АЗС 16 июня продолжили понижение розничных цен на горючее. Наибольшие изменения зафиксированы в сегменте дизельного топлива. Средняя стоимость дизеля в стране снизилась на 67 копеек и составляет 81,79 грн за литр.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

Цены на дизель

По данным Консалтинговой группы "А-95", в премиальных сетях OKKO и WOG цена дизельного горючего упала на 1 грн за литр и зафиксировалась на уровне 84,90 грн за литр. Аналогичное снижение на 1 грн за литр произошло на заправках "Укрнафты", где стоимость составила 80,90 грн за литр, SOCAR - 84,76 грн за литр, а также в ряде региональных брендов.

Наибольшее падение цены на дизель продемонстрировала сеть "Олас" - на 3,90 грн за литр, доведя стоимость до 78,90 грн за литр. На заправках VostokGaz горючее подешевело на 2 грн за литр до 78,99 грн за литр; в сети "Автотранс" - на 2 грн за литр до 81,98 грн за литр.

Цены на бензин

На рынке бензинов ценовая коррекция была менее интенсивной. Средняя розничная цена марки А-95 снизилась на 15 копеек на литре и составила 75,07 грн/литр. Премиальный бензин А-95+ в среднем подешевел на 17 копеек на литре до 79,10 грн за литр.

Наиболее ощутимо бензин подешевел на станциях "Олас" — минус 2,81 грн за литр; VostokGaz - минус 2 грн за литр; "№Укрнафта", U.GO и "Днепронефть" - минус 1 грн за литр.

Таким образом, тенденция к снижению розничных цен на топливо, начавшаяся на прошлой неделе, сохраняется. Этот тренд обусловлен падением мировых котировок на нефтепродукты, которые за последний месяц потеряли в цене 25% и опустились до $905 за тонну.

Напомним, во второй половине июня в Украину поступит около 30 тыс. тонн . из Израиля. Пять танкеров напрямую доставят топливо впервые с апреля 2024, что позволит удержать стабильные цены на украинских заправках.