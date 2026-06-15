Прямой импорт после двухлетнего перерыва: в Украину поступит крупная партия дизеля из Израиля

Во второй половине июня в Украину поступит около 30 тыс. тонн дизельного горючего из Израиля. Пять танкеров напрямую доставят топливо впервые с апреля 2024, что позволит удержать стабильные цены на украинских заправках.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Enkorr.

Отгрузки производятся с терминала нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Хайфе, принадлежащего компании Bazan Group. Мощность этого завода составляет 9,8 млн. тонн в год, что равняется 197 тыс. баррелей в день.

В последнее время израильское топливо поступало на украинский рынок только из румынского порта Констанца.

Возобновление прямых поставок из Израиля обусловлено недостаточными объемами предложения греческого ресурса. В конце мая трейдеры договорились о поставках топлива производства Motor Oil, в то время как другой греческий оператор, Hellenic, сообщил, что будет готов грузить суда с дизелем не раньше третьей декады июня.

По оценкам участников рынка, продукт из Хайфы будет отгружаться с премией $35-37 за тонну до котировок FOB Med. Из-за более высокой стоимости фрахта конечная цена на морские партии на украинской границе будет сопоставима с греческим топливом.

Для сравнения, танкеры с дизелем Motor Oil были проданы с наценкой $52 за тонну до котировок FOB Med и стоимостью доставки $52-53 за тонну.

Напомним, в период с 5 по 12 июня украинские сети АЗС снизили розничные цены на топливо. Наибольшие изменения зафиксированы в сегменте дизельного горючего, средняя стоимость которого снизилась на 2,4 грн/л до 82,76 грн/л, а литр бензина А-95 подешевел до 75,18 грн.