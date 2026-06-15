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Прямий імпорт після дворічної перерви: в Україну надійде велика партія дизелю з Ізраїлю

АЗС, колонка
У червні в Україну надійде великий обсяг дизельного пального з Ізраїлю / Freepik

У другій половині червня в Україну надійде близько 30 тис. тонн дизельного пального з Ізраїлю. П'ять танкерів напряму доставлять паливо вперше з квітня 2024 року, що дозволить утримати стабільні ціни на українських заправках.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Еnkorr.

Відвантаження здійснюються з термінала нафтопереробного заводу (НПЗ) в Хайфі, який належить компанії Bazan Group. Потужність цього заводу становить 9,8 млн тонн на рік, що дорівнює 197 тис. барелів на день.

Останнім часом ізраїльське паливо надходило на український ринок тільки з румунського порту Констанца.

Відновлення прямих постачань з Ізраїлю зумовлено недостатніми обсягами пропозиції грецького ресурсу. Наприкінці травня трейдери домовилися про поставки палива виробництва Motor Oil, тоді як інший грецький оператор, Hellenic, повідомив, що буде готовий вантажити судна з дизелем не раніше третьої декади червня.

За оцінками учасників ринку, продукт з Хайфи відвантажуватиметься з премією $35-37 за тонну до котирувань FOB Med. Через вищу вартість фрахту кінцева ціна на морські партії на українському кордоні буде порівнянна з грецьким паливом.

Для порівняння, танкери з дизелем Motor Oil були продані з націнкою $52 за тонну до котирувань FOB Med і вартістю доставки $52-53 за тонну.

Нагадаємо, у період з 5 по 12 червня українські мережі АЗС знизили роздрібні ціни на пальне. Найбільші зміни зафіксовано в сегменті дизельного пального, середня вартість якого зменшилася на 2,4 грн/л до 82,76 грн/л, а літр бензину А-95 здешевшав до 75,18 грн.

Автор:
Тетяна Ковальчук