Зарплата, графік і бронювання: що мотивує українців змінювати роботу

Готовність українців змінити роботу за рік суттєво зросла. Якщо у 2025 році про такі плани заявляли лише 15% респондентів, то нині їхня частка досягла 38%. Найважливішими критеріями під час вибору нового роботодавця залишаються рівень зарплати, близькість до місця роботи та гнучкий графік.

Як пише Delo.ua, про це йде мова в дослідженні OLX Україна.

Ринок праці змінюється

Попри те, що дедалі більше українців замислюються про зміну місця роботи, для тих, хто не планує звільнятися найближчим часом, головним аргументом залишається зручний графік. Саме цей фактор назвали 56% опитаних - майже стільки ж, як і торік (57%).

Другою за значущістю причиною стала задоволеність рівнем заробітної плати. Якщо у 2025 році її відзначали 28% респондентів, то нині цей показник зріс до 41%.

Також працівники цінують комфортну атмосферу в колективі (35%), можливості професійного розвитку в компанії (29%), а також стабільність і безпеку робочого місця (26%). Ще 26% зазначили, що не бачать на ринку праці альтернативних вакансій, які відповідали б їхнім очікуванням.

Для 12% респондентів вагомими факторами залишаються привабливий соціальний пакет, можливості безкоштовного навчання та розвитку, а також питання, пов'язані з мобілізацією чи військовим обліком.

Що спонукає українців шукати нову роботу

Найпотужнішим стимулом для зміни роботодавця залишається можливість отримувати вищу заробітну плату. Цей фактор обрали 84% учасників опитування, тоді як роком раніше його називали 64%.

Водночас українці дедалі більше звертають увагу не лише на рівень доходу, а й на умови праці. Майже половина опитаних (45%) готові змінити роботу заради комфортніших умов праці.

По 42% респондентів назвали важливими можливості кар'єрного розвитку та гнучкий графік або дистанційний формат роботи. Для порівняння, торік ці показники становили 28% та 22% відповідно.

Крім того, 32% готові перейти до більш стабільного й надійного роботодавця, ще 29% - заради кращого мотиваційного пакета або цікавіших професійних завдань. Для 23% вагомим аргументом є можливість бронювання працівників, тоді як у 2025 році цей фактор називали лише 16% опитаних.

Які труднощі виникають під час пошуку роботи

Найбільшою проблемою для українців під час пошуку роботи залишаються низькі зарплати у вакансіях. На це вказали 47% респондентів проти 44% роком раніше.

Ще 37% опитаних скаржаться на нестачу вакансій у своєму регіоні. Це суттєво більше, ніж торік, коли таку проблему відзначали 26% учасників дослідження.

Серед інших поширених труднощів - недостатня кількість вакансій за спеціальністю (34%), пропозиції роботи з надмірною кількістю обов'язків (28%), завищені вимоги роботодавців до кандидатів (22%) та випадки дискримінації за віком, статтю чи іншими ознаками (20%).

Лише 3% респондентів заявили, що не стикалися з труднощами під час пошуку роботи або ще не розпочинали активний пошук.

Які вакансії обирають українці

Дослідження свідчить про зміну професійних пріоритетів українців. Понад половина опитаних нині шукають роботу, пов'язану з фізичною працею. Найбільший попит мають вакансії касирів, кухарів, водіїв, будівельників, працівників виробництва та інших представників робітничих професій.

Ще 30% респондентів цікавляться вакансіями спеціалістів середньої ланки, зокрема офісних адміністраторів або менеджерів магазинів.

Що є визначальним під час вибору нового роботодавця

Найважливішим критерієм під час вибору нового місця роботи залишається рівень заробітної плати. Цей фактор назвали 90% учасників опитування, що на 10 відсоткових пунктів більше, ніж торік.

Також серед пріоритетів - близькість роботи до місця проживання (67%) та гнучкий графік (61%).

Водночас значення офіційного працевлаштування знизилося: якщо у 2025 році його важливість відзначали 40% опитаних, то нині — лише 28%.

Менше значення українці надають можливості працювати дистанційно (16%), бронюванню та репутації компанії (по 8%), а також наданню житла роботодавцем (7%).

Який формат роботи обирають українці

Попри зниження ролі офіційного працевлаштування як критерію вибору вакансії, саме офіційна зайнятість залишається найпопулярнішим форматом роботи - її обрали 57% респондентів.

Водночас 55% допускають роботу без офіційного оформлення. Ще 23% готові працювати за цивільно-правовими договорами, а 14% - співпрацювати з роботодавцем як фізичні особи-підприємці.

Нагадаємо, МВФ прогнозує, що рівень безробіття в Україні у 2027 році становитиме 11,3%, що вище за очікуваний показник 2026 року. Водночас офіційна статистика свідчить про скорочення кількості зареєстрованих безробітних, однак роботодавці й надалі стикаються з гострим дефіцитом кваліфікованих кадрів.