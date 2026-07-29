Apple готується до рекордного зростання продажів за останні п'ять років

Apple готується до найсильнішого зростання продажів у червневому кварталі за п'ять років завдяки рішенню зберегти стабільні ціни на iPhone. Попри подорожчання iPad та MacBook через дефіцит чипів пам'яті, компанія вирішила не підвищувати вартість свого головного продукту.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters

Поки конкуруючі виробники смартфонів перекладали вищі витрати на покупців, що призвело до зниження світових поставок до найнижчого рівня за 13 років, рішення Apple окупилося.

За даними Counterpoint, поставки iPhone зросли на 3%, а частка компанії на ринку наблизилася до п'ятої частини.

Завдяки цьому та відсутності сотень мільярдів витрат на інфраструктуру ШІ, Apple повернула собі титул найціннішої компанії світу у Nvidia, а її ринкова вартість уперше ненадовго перевищила 5 трильйонів доларів.

Очікування інвесторів

Утримання цін на iPhone стримує занепокоєння інвесторів щодо того, як довго компанія зможе чинити опір подорожчанню.

Очікується, що Apple підвищить ціни вже під час вересневого анонсу нової серії iPhone. Раніше компанія вже підняла вартість підписок Apple Music та Apple One.

Експерти зазначають, що раніше інвестори критикували Apple за пасивність у гонці ШІ, але зараз компанія виграє, поки ринок піддає сумніву рентабельність гігантських інвестицій у технологію. Утім, потенційне підвищення цін пізніше цього року може вдарити по попиту.

Фінансові показники

Згідно з даними LSEG, у третьому фінансовому кварталі очікується зростання виручки Apple на 15,5% до 108,65 мільярда доларів, що стане найкращим показником для цього періоду з 2021 року. Продажі iPhone, за прогнозами, зросли на 20,8%.

Аналітики Morgan Stanley вважають, що висока лояльність споживачів захистить компанію від падіння продажів.

Попит на iPhone є найменш чутливим до зміни цін в екосистемі Apple, тому майбутнє коригування вартості навряд чи суттєво послабить позиції бренду на тлі проблем у конкурентів.

Раніше повідомлялося, що Apple планує підвищити ціни на свої продукти. Такий крок зумовлений стрімким зростанням вартості мікросхем пам'яті та накопичувачів, захистити споживачів від якого компанія більше не в змозі.