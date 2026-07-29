Громади внесли до держреєстру адрес майже всі вулиці в Україні: чому це важливо

За два роки роботи Єдиного державного реєстру адрес громади України внесли понад 99% вулиць (близько 330 тисяч) і 74,8% адрес населених пунктів України. Загалом це майже 7,8 мільйона об'єктів. Це спрощує надання соціальних послуг та захищає дані про власність громадян.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства відновлення, інфраструктури та транспорту.

"Якісні адресні дані – це мінімум помилок під час обміну даними між державними системами, відсутнє дублювання чи некоректне зазначення адрес, надійніший захист права власності на нерухомість та кращі адміністративні й соціальні послуги для людей", — зазначила заступниця міністра Наталія Козловська.

Етапи верифікації вулиць та номерів будинків

Перший етап верифікації назв вулиць розпочався 24 липня 2024 року. До Реєстру долучилися 1 302 громади, а 1 264 з них повністю завершили перевірку назв, зокрема всі 30 найбільших міст країни. Показник у 100% досягнуто в громадах 23 областей.

Другий етап передбачає перевірку номерів будівель, їхню точну геопросторову прив'язку на карті та зв'язок із вулицями. Наразі цю роботу закінчили 437 громад. Серед великих міст за рівнем верифікації адрес лідирують:

Кривий ріг — 77,64%;

Миколаїв — 77,25%;

Дніпро — 65,56%;

Полтава — 64,19%;

Запоріжжя — 54,40%.

Для допомоги органам місцевого самоврядування в кожній області працюють Центри компетенції. Реєстр створюється за методологією INSPIRE, що забезпечить сумісність української адресної системи з європейськими геоінформаційними сервісами.

Нагадаємо, станом на травень минулого року у Єдиному державному реєстрі адрес (ЄДРА) вже верифіковано 1,5 млн номерів адрес – це 14,2% від усіх адрес в Україні.