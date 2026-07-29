"Укрзалізниця" отримала майже 40 тонн енергообладнання від Азербайджану

Українські залізничники отримали майже 40 тонн енергетичного обладнання від Азербайджану. Вантаж передали зі складів хабів Міненерго для підтримки критичної інфраструктури.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Надане устаткування спрямують на забезпечення стабільної та безперебійної роботи залізничної мережі в умовах постійних обстрілів з боку РФ.

У Міненерго зазначають, що через спеціалізовані енергетичні хаби відомство продовжує оперативно розподіляти та доставляти критично важливе обладнання від іноземних партнерів.

Ця допомога дозволяє підтримувати функціонування як енергетичного сектору, так і інших стратегічних об'єктів та підприємств по всій країні.

Нагадаємо, Азербайджан зацікавлений у розширенні економічної співпраці з Україною, зокрема у спільному виробництві енергетичного обладнання, розвитку агропромислового комплексу та участі у післявоєнній відбудові.