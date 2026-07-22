Азербайджан хоче спільно з Україною виробляти енергообладнання та долучитися до відбудови

Азербайджан зацікавлений у розширенні економічної співпраці з Україною, зокрема у спільному виробництві енергетичного обладнання, розвитку агропромислового комплексу та участі у післявоєнній відбудові.

Як пише Delo.ua, про це заявив посол України в Азербайджані Юрій Гусєв, інформує "Інтерфакс-Україна".

Що пропонує Азербайджан Україні

За словами дипломата, найбільший інтерес азербайджанського бізнесу нині зосереджений у кількох ключових галузях:

енергетика, видобувна промисловість, корисні копалини та відновлення критичної інфраструктури;

будівництво, інфраструктурні проєкти та відновлення міст;

агропромисловий комплекс і переробка продукції;

логістика та транспорт;

цифрові технології й телекомунікації.

Гусєв наголосив, що Азербайджан уже має досвід підтримки України після російських атак на енергетичну систему. Зокрема, країна передавала трансформатори, генератори та інше необхідне обладнання для відновлення енергопостачання.

Наступним кроком, за його словами, може стати не лише допомога у ремонті пошкодженої інфраструктури, а й спільне виробництво енергетичного обладнання та модернізація української енергетики.

Серед перспективних напрямів співпраці дипломат назвав будівництво нових енергетичних об’єктів, розвиток розподіленої генерації, підвищення енергоефективності та впровадження відновлюваних джерел енергії.

Окремо посол відзначив досвід Азербайджану у відновленні інфраструктури та міст на прикладі Карабаху. За його словами, цей досвід може бути корисним для України, хоча масштаби української відбудови будуть значно більшими.

Азербайджанські компанії вже беруть участь у відновленні Ірпеня, який був звільнений від російської окупації. Зокрема, за підтримки Азербайджану та компанії SOCAR вдалося відновити поліклініку та Ірпінський гуманітарний ліцей «Лінгвіст» імені академіка Заріфи Алієвої. Наразі сторони також працюють над реалізацією ще чотирьох соціальних проєктів для громади.

У сфері сільського господарства перспективними напрямами можуть стати спільні підприємства з переробки зернових та олійних культур, виробництва харчових продуктів, розвитку аграрної логістики, зрошення та сучасних агротехнологій.

Також азербайджанський бізнес зацікавлений у розвитку транспортних можливостей між Європою, Кавказом і Центральною Азією в межах Серединного коридору. Україна, на думку Гусєва, може стати важливою частиною цього маршруту після відновлення повноцінної роботи чорноморської логістики.

Ще одним перспективним напрямом є цифрові технології та телекомунікації. Як приклад успішної співпраці посол навів діяльність NEQSOL Holding та розвиток Vodafone Україна.

Гусєв підсумував, що азербайджанський бізнес розглядає Україну не лише як можливість для участі у післявоєнній відбудові, а як довгострокового економічного та стратегічного партнера.

Нагадаємо, найбагатші люди Росії, зокрема й представники найближчого оточення президента Володимира Путіна, упродовж останнього року вивели за кордон мільярди доларів. Головними причинами втечі капіталу стали побоювання щодо стабільності російської економіки, дефіцит державного бюджету та загроза примусової конфіскації приватного майна на користь держави.