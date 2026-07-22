Азербайджан хочет совместно с Украиной производить энергооборудование и присоединиться к восстановлению

Азербайджан заинтересован в расширении экономического сотрудничества с Украиной, в частности, в совместном производстве энергетического оборудования, развитии агропромышленного комплекса и участии в послевоенном восстановлении.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев, информирует "Интерфакс-Украина".

Что предлагает Азербайджан Украине

По словам дипломата, наибольший интерес азербайджанского бизнеса сосредоточен в нескольких ключевых отраслях:

энергетика, добывающая промышленность, полезные ископаемые и восстановление критической инфраструктуры;

строительство, инфраструктурные проекты и восстановление городов;

агропромышленный комплекс и переработка продукции;

логистика и транспорт;

цифровые технологии и телекоммуникации.

Гусев подчеркнул, что у Азербайджана уже есть опыт поддержки Украины после российских атак на энергетическую систему. В частности, страна передавала трансформаторы, генераторы и другое необходимое оборудование для восстановления энергоснабжения.

Следующим шагом, по его словам, может стать не только помощь в ремонте поврежденной инфраструктуры, но совместное производство энергетического оборудования и модернизация украинской энергетики.

Среди перспективных направлений сотрудничества дипломат назвал строительство новых энергетических объектов, развитие распределенной генерации, повышение энергоэффективности и внедрение возобновляемых источников энергии.

Отдельно посол отметил опыт Азербайджана по восстановлению инфраструктуры и городов на примере Карабаха. По его словам, этот опыт может быть полезен для Украины, хотя масштабы украинского восстановления будут значительно больше.

Азербайджанские компании уже участвуют в восстановлении Ирпеня, освобожденного от российской оккупации. В частности, при поддержке Азербайджана и компании SOCAR удалось восстановить поликлинику и Ирпенский гуманитарный лицей Лингвист имени академика Зарифы Алиевой. Стороны также работают над реализацией еще четырех социальных проектов для общества.

В сфере сельского хозяйства перспективными направлениями могут стать совместные предприятия по переработке зерновых и масличных культур, производству пищевых продуктов, развитию аграрной логистики, орошению и современным агротехнологиям.

Также азербайджанский бизнес заинтересован в развитии транспортных возможностей между Европой, Кавказом и Центральной Азией в пределах Срединного коридора. Украина, по мнению Гусева, может стать важной частью этого маршрута после возобновления полноценной работы черноморской логистики.

Еще одним перспективным направлением являются цифровые технологии и телекоммуникации. В качестве примера успешного сотрудничества посол привел деятельность NEQSOL Holding и развитие Vodafone Украина.

Гусев подытожил, что азербайджанский бизнес рассматривает Украину не только как возможность для участия в послевоенном восстановлении, но и как долгосрочного экономического и стратегического партнера.

Напомним, самые богатые люди России, в том числе представители ближайшего окружения президента Владимира Путина, в течение последнего года вывели за границу миллиарды долларов. Главными причинами бегства капитала стали опасения по поводу стабильности российской экономики, дефицит государственного бюджета и угроза принудительной конфискации частного имущества в пользу государства.