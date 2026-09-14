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Компаниям на рынке капитала разрешили передавать ключевые функции на аутсорс.

Компаниям на рынке капитала разрешили передавать ключевые функции на аутсорс.
Компаниям на рынке капитала разрешили передавать ключевые функции на аутсорс.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила требования к аутсорсингу для участников рынка капитала. Компании смогут передавать внешним исполнителям целый ряд внутренних функций, включая комплаенс, управление рисками, аудит, бухгалтерский учет и ІТ-поддержку.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на НКЦКФ.

Новые правила определяют, какие функции можно передавать сторонним исполнителям, кто может предоставлять такие услуги и каким требованиям они должны отвечать.

На аутсорсинг, в частности, разрешено передавать:

  • комплаенс;
  • управление рисками;
  • внутренний аудит;
  • бухгалтерский учет;
  • ИТ-поддержку;
  • обслуживание программного обеспечения и информационных систем

Для профессиональных участников рынков капитала в этот перечень также входит проработка обращений третьих лиц.

Привлечь для выполнения таких функций можно украинских и иностранных юридических лиц, а также физических лиц. В то же время исполнитель должен иметь достаточные ресурсы, квалифицированных работников и отвечать требованиям деловой репутации.

Передача функции на аутсорсинг не будет освобождать саму компанию от ответственности. Даже если, например, внутренний аудит или ИТ-система обслуживает внешний подрядчик, перед клиентами и НКЦБФР за результат будет оставаться ответственным участник рынка.

В Комиссии связывают новые требования по приближению украинского регулирования к стандартам ЕС. Для бизнеса установление единых правил должно создать правовую основу для привлечения внешних специалистов и оптимизации части операционных расходов.

Напомним, недавно НКЦБФР и Европейский орган по ценным бумагам и рынкам ESMA определили направления сотрудничества для подготовки украинского рынка капитала к вступлению в ЕС. Стороны будут готовить переход к европейской модели надзора. После вступления Украины часть функций, выполняемых сейчас НКЦБФР, будет осуществлять непосредственно ESMA, в частности авторизацию и надзор за кредитными рейтинговыми агентствами.

Автор:
Татьяна Гойденко

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