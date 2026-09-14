Компаниям на рынке капитала разрешили передавать ключевые функции на аутсорс.

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила требования к аутсорсингу для участников рынка капитала. Компании смогут передавать внешним исполнителям целый ряд внутренних функций, включая комплаенс, управление рисками, аудит, бухгалтерский учет и ІТ-поддержку.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на НКЦКФ.

Новые правила определяют, какие функции можно передавать сторонним исполнителям, кто может предоставлять такие услуги и каким требованиям они должны отвечать.

На аутсорсинг, в частности, разрешено передавать:

комплаенс;

управление рисками;

внутренний аудит;

бухгалтерский учет;

ИТ-поддержку;

обслуживание программного обеспечения и информационных систем

Для профессиональных участников рынков капитала в этот перечень также входит проработка обращений третьих лиц.

Привлечь для выполнения таких функций можно украинских и иностранных юридических лиц, а также физических лиц. В то же время исполнитель должен иметь достаточные ресурсы, квалифицированных работников и отвечать требованиям деловой репутации.

Передача функции на аутсорсинг не будет освобождать саму компанию от ответственности. Даже если, например, внутренний аудит или ИТ-система обслуживает внешний подрядчик, перед клиентами и НКЦБФР за результат будет оставаться ответственным участник рынка.

В Комиссии связывают новые требования по приближению украинского регулирования к стандартам ЕС. Для бизнеса установление единых правил должно создать правовую основу для привлечения внешних специалистов и оптимизации части операционных расходов.

Напомним, недавно НКЦБФР и Европейский орган по ценным бумагам и рынкам ESMA определили направления сотрудничества для подготовки украинского рынка капитала к вступлению в ЕС. Стороны будут готовить переход к европейской модели надзора. После вступления Украины часть функций, выполняемых сейчас НКЦБФР, будет осуществлять непосредственно ESMA, в частности авторизацию и надзор за кредитными рейтинговыми агентствами.