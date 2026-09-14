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Компаниям на рынке капитала разрешили передавать ключевые функции на аутсорс.
Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку утвердила требования к аутсорсингу для участников рынка капитала. Компании смогут передавать внешним исполнителям целый ряд внутренних функций, включая комплаенс, управление рисками, аудит, бухгалтерский учет и ІТ-поддержку.
Об этом информирует Dilo со ссылкой на НКЦКФ.
Новые правила определяют, какие функции можно передавать сторонним исполнителям, кто может предоставлять такие услуги и каким требованиям они должны отвечать.
На аутсорсинг, в частности, разрешено передавать:
- комплаенс;
- управление рисками;
- внутренний аудит;
- бухгалтерский учет;
- ИТ-поддержку;
- обслуживание программного обеспечения и информационных систем
Для профессиональных участников рынков капитала в этот перечень также входит проработка обращений третьих лиц.
Привлечь для выполнения таких функций можно украинских и иностранных юридических лиц, а также физических лиц. В то же время исполнитель должен иметь достаточные ресурсы, квалифицированных работников и отвечать требованиям деловой репутации.
Передача функции на аутсорсинг не будет освобождать саму компанию от ответственности. Даже если, например, внутренний аудит или ИТ-система обслуживает внешний подрядчик, перед клиентами и НКЦБФР за результат будет оставаться ответственным участник рынка.
В Комиссии связывают новые требования по приближению украинского регулирования к стандартам ЕС. Для бизнеса установление единых правил должно создать правовую основу для привлечения внешних специалистов и оптимизации части операционных расходов.
Напомним, недавно НКЦБФР и Европейский орган по ценным бумагам и рынкам ESMA определили направления сотрудничества для подготовки украинского рынка капитала к вступлению в ЕС. Стороны будут готовить переход к европейской модели надзора. После вступления Украины часть функций, выполняемых сейчас НКЦБФР, будет осуществлять непосредственно ESMA, в частности авторизацию и надзор за кредитными рейтинговыми агентствами.