Украина готовит рынок капитала к переходу под правила ЕС

Украина и Европейский орган по ценным бумагам и рынкам ESMA определили практические направления сотрудничества перед вступлением страны в Евросоюз. Стороны, в частности, будут готовить переход к европейской модели надзора, при которой часть функций НКЦБФР будет осуществлять непосредственно ESMA.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Договоренности достигли во время встречи представителей НКЦБФР с руководством и профильными командами ESMA в Париже.

Украина постепенно адаптирует регулирование и надзор на рынках капитала к требованиям ЕС. Отдельным вопросом стала подготовка к изменению распределения полномочий после обретения членства.

В частности, после вступления Украины в ЕС, авторизацию и надзор за кредитными рейтинговыми агентствами будет осуществлять непосредственно ESMA. Стороны договорились готовить такой переход заранее во избежание разрывов в надзоре и резких изменений для участников рынка.

НКЦБФР также может начать приобщаться к экспертной работе ESMA еще до вступления Украины в ЕС. Стороны проработают участие представителей украинского регулятора в отдельных заседаниях постоянных комитетов, в частности, по вопросам финансовых инноваций и инвестиционных фондов.

Это позволит НКЦБФР представлять украинские регуляторные наработки и получать комментарии от ESMA и регуляторов государств ЕС еще на этапе разработки новых правил.

ESMA также готова проводить консультации с украинской стороной по регулированию, практикам надзора, техническим стандартам и европейским установкам.

Отдельно стороны продолжат работу над возможным меморандумом о взаимопонимании, определяющим основные направления сотрудничества до вступления Украины в ЕС. Формат, содержание и сроки его подписания пока еще не согласованы.

Напомним, несколько дней назад НКЦБФР согласовала шаги по приближению к стандартам ОЭСР в сфере корпоративного управления. Украина готовится официально присоединиться к соответствующей рекомендации ОЭСР, охватывающей права акционеров, работу наблюдательных советов, прозрачность и подотчетность компаний.