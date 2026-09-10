UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,65

+0,18

EUR

51,99

+0,35

Наличный курс:

USD

44,78

44,65

EUR

52,19

51,96

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Украина готовит рынок капитала к переходу под правила ЕС

Украина готовит рынок капитала к переходу под правила ЕС
Украина готовит рынок капитала к переходу под правила ЕС

Украина и Европейский орган по ценным бумагам и рынкам ESMA определили практические направления сотрудничества перед вступлением страны в Евросоюз. Стороны, в частности, будут готовить переход к европейской модели надзора, при которой часть функций НКЦБФР будет осуществлять непосредственно ESMA.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Договоренности достигли во время встречи представителей НКЦБФР с руководством и профильными командами ESMA в Париже.

Украина постепенно адаптирует регулирование и надзор на рынках капитала к требованиям ЕС. Отдельным вопросом стала подготовка к изменению распределения полномочий после обретения членства.

В частности, после вступления Украины в ЕС, авторизацию и надзор за кредитными рейтинговыми агентствами будет осуществлять непосредственно ESMA. Стороны договорились готовить такой переход заранее во избежание разрывов в надзоре и резких изменений для участников рынка.

НКЦБФР также может начать приобщаться к экспертной работе ESMA еще до вступления Украины в ЕС. Стороны проработают участие представителей украинского регулятора в отдельных заседаниях постоянных комитетов, в частности, по вопросам финансовых инноваций и инвестиционных фондов.

Это позволит НКЦБФР представлять украинские регуляторные наработки и получать комментарии от ESMA и регуляторов государств ЕС еще на этапе разработки новых правил.

ESMA также готова проводить консультации с украинской стороной по регулированию, практикам надзора, техническим стандартам и европейским установкам.

Отдельно стороны продолжат работу над возможным меморандумом о взаимопонимании, определяющим основные направления сотрудничества до вступления Украины в ЕС. Формат, содержание и сроки его подписания пока еще не согласованы.

Напомним, несколько дней назад НКЦБФР согласовала шаги по приближению к стандартам ОЭСР в сфере корпоративного управления. Украина готовится официально присоединиться к соответствующей рекомендации ОЭСР, охватывающей права акционеров, работу наблюдательных советов, прозрачность и подотчетность компаний.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности