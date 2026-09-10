Україна готує ринок капіталу до переходу під правила ЄС

Україна та Європейський орган з цінних паперів та ринків ESMA визначили практичні напрями співпраці перед вступом країни до Євросоюзу. Сторони, зокрема, готуватимуть перехід до європейської моделі нагляду, за якої частину функцій НКЦПФР здійснюватиме безпосередньо ESMA.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Домовленостей досягли під час зустрічі представників НКЦПФР із керівництвом та профільними командами ESMA у Парижі.

Україна поступово адаптує регулювання та нагляд на ринках капіталу до вимог ЄС. Окремим питанням стала підготовка до зміни розподілу повноважень після набуття членства.

Зокрема, після вступу України до ЄС авторизацію та нагляд за кредитними рейтинговими агентствами здійснюватиме безпосередньо ESMA. Сторони домовилися готувати такий перехід заздалегідь, щоб уникнути розривів у нагляді та різких змін для учасників ринку.

НКЦПФР також може почати долучатися до експертної роботи ESMA ще до вступу України до ЄС. Сторони опрацюють участь представників українського регулятора в окремих засіданнях постійних комітетів, зокрема з питань фінансових інновацій та інвестиційних фондів.

Це дасть НКЦПФР можливість представляти українські регуляторні напрацювання та отримувати коментарі від ESMA і регуляторів держав ЄС ще на етапі розробки нових правил.

ESMA також готова проводити консультації з українською стороною щодо регулювання, практик нагляду, технічних стандартів та європейських настанов.

Окремо сторони продовжать роботу над можливим меморандумом про взаєморозуміння, який визначатиме основні напрями співпраці до вступу України в ЄС. Формат, зміст і строки його підписання наразі ще не погоджені.

Нагадаємо, кілька днів тому НКЦПФР погодила кроки щодо наближення до стандартів ОЕСР у сфері корпоративного управління. Україна готується офіційно приєднатися до відповідної рекомендації ОЕСР, яка охоплює права акціонерів, роботу наглядових рад, прозорість та підзвітність компаній.